رمضان 2020

كيف بدت الأيام الأولى من شهر رمضان وما المظاهر الجديدة لهفي مختلف دول العالم تجدونها في نبذة مصورة من فريق عمل "سبوتنيك".
طلّ شهر رمضان هذا العام في صورة مغايرة لما اعتاد عليه العالم من قبل.
كيف بدت الأيام الأولى من شهر رمضان وما المظاهر الجديدة لهفي مختلف دول العالم تجدونها في نبذة مصورة من فريق عمل "سبوتنيك".
تم تخصيص عملية الإنزال للذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى والذكرى الـ90 لتشكيل قوات الإنزال الجوي (القوات المظلية). هذا الإنزال هو الأول من نوعه في العالم.
أدت الراقصة السورية الشابة، يارا الحاصباني، سلسلة من رقصات الباليه أمام أبرز معالم العاصمة الفرنسية باريس، في يومها الـ37 من الإغلاق التام، وفي ظل خلوها من الزوار بسبب تفشي جائحة فيروس "كورونا" في فرنسا.
حلّ شهر رمضان على مسلمي العالم في صورة غير معتاد عليها، حيث لن يكون في استطاعتهم تأدية واجباتهم وشعائرهم الدينية، خاصة وأن صلاة التراويح لن تجمع المسلمين هذا العام.
نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.
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