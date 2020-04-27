رمضان 2020

حلّ شهر رمضان على مسلمي العالم في صورة غير معتاد عليها، حيث لن يكون في استطاعتهم تأدية واجباتهم وشعائرهم الدينية، خاصة وأن صلاة التراويح لن تجمع المسلمين هذا العام.