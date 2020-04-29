طرابلس الشرارة... إلى أين ينزلق الوضع في لبنان

يشهد لبنان حركة تظاهرات واحتجاجات واسعة في عدد من المناطق على الرغم من إجراءات التعبئة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا، بسبب الأوضاع الاقتصادية الضاغطة التي يعيشها اللبنانيون، خصوصا مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى ما يقارب 4 آلاف ليرة لبنانية، وانعكاس ذلك على أسعار المواد الغذائية الأساسية.

تتواصل احتجاجات مدينة طرابلس، شمالي لبنان، التي تعد من أفقر المدن في البلاد، غضبا بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أهالي المدينة.

وكانت الجامعة العربية قد دعت الحكومة اللبنانية، اليوم الأربعاء، إلى الإسراع في اتخاذ خطوات عملية وسريعة لإصلاح الاقتصاد وتلبية مطالب اللبنانيين وذلك بعد تصاعد أعمال العنف بين متظاهرين والجيش اللبناني في مدينة طرابلس، مؤكدة أن الأوضاع في لبنان يمكن أن تنزلق بسرعة إلى ما لا يحمد عقباه.