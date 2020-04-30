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    أطفال الحجر الصحي يوجهون رسالة إلى عالم كورونا

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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (8)
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    • الصبي أرتور كلاين، تسع سنوات، والطفلة زويا كلاين، ست سنوات، يعرضان الرسمات في حديقة منزلهما في هامبورغ-أوت، فرنسا 23 أبريل 2020
    • الصبيان ريكو ماتسوي، 8 سنوات، ويايا ماتسوي، 12 عاما، يعرضان رسومات على شرفة منزلهما في طوكيو، اليابان 23 أبريل 2020
    • جاين هاسيبرويك، 13 عاما، في بروكلين، الولايات المتحدة 23 أبريل 2020
    • الصبي فاسيليس بيكياريس، عشر سنوات، والطفلة أغيليكي بيكياريس، سبع سنوات، يعرضان رسومات على شرفة منزلهما في ثيسالونيكي، اليونان 23 أبريل 2020
    • سيرخيو مارتينيز، 15 عاما، يعرض رسمته على نافذة منزله في مدريد، إسبانيا 23 أبريل 2020
    • الأخوان خوان، 8 سنوات، وماتيو، 10 سنوات، يعرضان رسومات على شرفة منزلهما في بوينوس آيرس، الأرجنتين 23 أبريل 2020
    • ماتيلدا سوتو كفيلينان، 6 سنوات، تعرض رسمتها على في سانتياغو، تشيلي 23 أبريل 2020
    • فيلليم فورباو، 14 عاما، يعرض رسمته في برلين، ألمانيا 23 أبريل 2020
    • الأخوة إيفان، 8 سنوات، وفينس، 11 عاما، وبوستا، 10 سنوات، يعرضون رسوماتهم على شرفة منزلهم في بودابست، المجر 23 أبريل 2020
    • كريستوفر رايز، 7 سنوات، يعرض رسمته في هافانا، كوبا 23 أبريل 2020
    • أريانا سوريزنا، 7 سنوات، تعرض رسمتها في كاستيليوني ديلا بيسكايا، إيطاليا 23 أبريل 2020
    • بيكا كرانيتس، 7 سنوات، تعرض رسمتها في ناكلو، سلوفينيا 23 أبريل 2020
    • لي كونغتشين، 11 عاما، يعرض رسمته في بكين، الصين 23 أبريل 2020
    • الأخوة بالأم: دومينيك نوفاك، تسع سنوات، وفيليب كاسوبا، ست سنوات، يعرض رسمته في نوفي جيرني، التشيك 23 أبريل 2020
    • جيمايما تشيريستا-فايليست، ست سنوات، تعرض رسمتها في بيكاسي، إندونيسيا 23 أبريل 2020
    © REUTERS / Christian Hartmann
    الصبي أرتور كلاين، تسع سنوات، والطفلة زويا كلاين، ست سنوات، يعرضان الرسمات في حديقة منزلهما في هامبورغ-أوت، فرنسا 23 أبريل 2020
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    شارك الأطفال "المحاصرون" في منازلهم، بسبب الإغلاق التام والالتزام بالحجر أو العزل الصحي، في فعالية جميلة من نوعها، حيث عبروا عن أكثر ما يفتقدونه خلال هذا الفترة الصعبة من خلال الرسم . فرسموا الأصدقاء في المدرسة، وأجدادهم، و لعب كرة القدم برفقة أصحابهم و جيرانهم، والمساحات الخضراء المفتوحة للتنزه.

    وبغض النظر عن أماكن تواجدهم في العالم، إلا أنه غالبا ما كانت فكرة رسوماتهم تتشابه، ورغم صعوبة الحجر الصحي على الأطفال في زمن انتشار فيروس كورونا، إلا أنهم استطاعوا أن يوجهوا رسالتهم إلى العالم، وأن يرسموا ابتسامة، ليس على وجوه الصغار فقط، بل والكبار أيضا... وتشاهدون رسومات الأطفال في ألبوم "سبوتنيك".

    ابقَ في المنزل، حافظ على سلامة عائلتك...

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (8)
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
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