أطفال الحجر الصحي يوجهون رسالة إلى عالم كورونا

شارك الأطفال "المحاصرون" في منازلهم، بسبب الإغلاق التام والالتزام بالحجر أو العزل الصحي، في فعالية جميلة من نوعها، حيث عبروا عن أكثر ما يفتقدونه خلال هذا الفترة الصعبة من خلال الرسم . فرسموا الأصدقاء في المدرسة، وأجدادهم، و لعب كرة القدم برفقة أصحابهم و جيرانهم، والمساحات الخضراء المفتوحة للتنزه.

وبغض النظر عن أماكن تواجدهم في العالم، إلا أنه غالبا ما كانت فكرة رسوماتهم تتشابه، ورغم صعوبة الحجر الصحي على الأطفال في زمن انتشار فيروس كورونا، إلا أنهم استطاعوا أن يوجهوا رسالتهم إلى العالم، وأن يرسموا ابتسامة، ليس على وجوه الصغار فقط، بل والكبار أيضا... وتشاهدون رسومات الأطفال في ألبوم "سبوتنيك".

ابقَ في المنزل، حافظ على سلامة عائلتك...