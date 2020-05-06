وسط جائحة كورونا... بحيرة بايكال جميلة كعادتها

تلقت حكومة إيركوتسك الروسية نداء من ممثلي القطاع السياحي، حيث عبروا عن مقترحاتهم لدعم السياحة، وفق ما ذكرته الصحيفة المحلية "أوبلاستنايا". بعد 12 مايو/ أيار، سيتم إرسال هذه المقترحات إلى مكتب هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" في منطقة إيركوتسك.

من بين اقتراحات الدعم السياحي: السماح بوضع السياح في منازل منفصلة عن بعضها على بحيرة بايكال. وفي الوقت نفسه، اقترح ممثلو القطاع السياحي الحد من عدد الأشخاص المقيمين في آن واحد، وإدخال نظام الفاصل الزمني بين نزول المجموعات السياحية إلى منطقة بايكال.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لصناعة السياحة، فإن السماح بالعيش في منازل منفصلة على بحيرة بايكال سيساعد مرضى الحساسية على النجاة من أزهار الربيع، كما سيساهم في تقليل عدد الأشخاص الذين يتنزهون في المدينة في إطار تدابير الوقاية ومنع انتشار فيروس "كورونا" في المنطقة.