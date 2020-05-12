الفائزون في مسابقة "بينك ليدي" لأفضل مصور الطعام لعام 2020

تم تتويج لقطة قوية وعاطفية، بعد النفي (After Exodus) ، للمصور البنغلاديشي ك. م. أسد، بلقب أفضل مصور الطعام من مسابقة "Pink Lady®" لعام 2020.

تم التقاط الصورة في مخيم روهينغا الكبير للاجئين، والذي أصبح يُعد موطنًا لأكثر من مليون شخص في منطقة كوكس بازار في بنغلاديش. "بشكل مؤثر تم إغلاق المخيم وضع كل من فيه تحت الحجر الصحي لمنع انتشار فيروس "كورونا.

تم تقديم الآلاف من الصور المذهلة للطعام من قبل المصورين المحترفين للطعام من أكثر من 70 دولة حول العالم.

قام حكام مسابقة "Pink Lady®" لأفضل مصور الطعام لهذا العام بتقليص ما يقرب من 9000 صورة للتوصل إلى العدد الإجمالي للفائزين.