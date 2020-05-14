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    التمرد الكوروني... ماذا يحدث في السجون حول العالم

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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (22)
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    • في هذه الصورة التي نشرها المكتب الصحفي لرئاسة السلفادور، يظهر فيها السجناء خلال عملية أمنية تحت مراقبة الشرطة في سجن إيزالكو في سان سلفادور في 25 أبريل 2020. حيث قامت السلطات بحشر السجناء معا، وإن كانوا يرتدون الكمامات، في ساحات السجن أثناء تفتيش الزنازين. وكان قد أمر الرئيس ناييب بوكيلي بالحملة بعد مقتل أكثر من 20 شخصًا في البلاد، وأشارت المخابرات المحلية إلى أن الأوامر (بالقتل) جاءت من قادة العصابات المسجونين.
    • سجين يُخرج نفسه من نافذة حافلة لمصافحة أفراد عائلته بعد إطلاق سراحه من سجن إنسين في إطار عفو رئاسي في يانغون، ميانمار، 17 أبريل 2020. وأطلقت ميانمار سراح ما يقارب من 25000 سجين بموجب عفو رئاسي بمناسبة الأسبوع الاحتفالي برأس السنة القمرية التقليدية.
    • امرأة ترتدي كمامة وتدق على قدر من الألومنيوم خلال احتجاجات لأقارب السجناء أمام سجن لا بيكوتا ضد الاكتظاظ في سجون البلاد، وسط تفشي مرض الفيروس التاجي (كوفيد-19) في بوغوتا، كولومبيا 12 مايو 2020.
    • سجناء على سطح سجن بوراكيكوارا بينما تحلق مروحية تابعة للشرطة خلال أعمال شغب، بعد تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في مانواس، البرازيل، 2 مايو 2020
    • أقارب السجناء يصلَون خارج سجن لوس يانوس بعد اندلاع أعمال شغب داخل السجن تاركة عشرات القتلى مع استمرار مرض الفيروس التاجي (كوفيد-19) في غواناري، فنزويلا، 2 مايو 2020.
    • ضباط الشرطة يقفون أمام المركز الإصلاحي للذكور بعد اندلاع أعمال شغب في السجن، وسط انتشار مرض الفيروس التاجي (كوفيد-19) في فريتاون، سيراليون، 29 أبريل 2020.
    • ضباط شرطة يعتقلون قريبًا للسجناء، خارج سجن ديفوتو خلال أعمال شغب تطالب بإجراءات صحية ضد انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، في بوينس آيرس، الأرجنتين، 24 أبريل 2020.
    • السجناء في سجن - يتجمعون أثناء مطالبتهم باختبار فيروسات التاجية خلال احتجاج، بعد أعمال شغب في سجن ميغيل كاسترو حيث كان السجناء يطالبون بتدابير صحية أفضل ورعاية طبية لعلاج مرض الفيروس التاجي (كوفيد-19)، في ليما، بيرو 28 أبريل 2020.
    • متظاهر على كرسي متحرك يرتدي كمامة يحاول لمس يد امرأة احتجزتها الشرطة المحلية خلال مظاهرة خارج سجن ربيبا، للمطالبة بظروف صحية أفضل للسجناء داخل السجن مع استمرار انتشار فيروس التاجية (كوفيد-19)، في روما، إيطاليا 16 أبريل 2020.
    • من أعلى التل، امرأة تنادي على أحد أقاربها، وهو سجين في سجن لوريغانشو أثناء احتجاج في السجن في ليما، بيرو، 28 أبريل 2020. حيث يشكو السجناء من أن السلطات لا تفعل ما يكفي لمنع انتشار مرض الفيروس التاجي كوفيد-19 داخل السجن.
    • منظر لمستشفى سجن لا فيكتوريا، حيث توفي سجينان من مرضكوفيد- 19 وتأكد إصابة 25 على الأقل في سانتو دومينغو، 8 أبريل 2020.
    • نظم متظاهرون احتجاج السيارات خارج مرفق للعلاج الإصلاحي، ضد الظروف الصحية داخل السجون، حيث تستمر حالة الطوارئ التي أعلنها العمدة موريل باوزر بسبب مرض فيروس التاجي (كوفيد-19) في واشنطن، الولايات المتحدة، 25 أبريل 2020.
    • أقارب يقفون عل تل ينظرون إلى سجن كاسترو كاسترو خلال أعمال شغب بداخل السجن في ليما، بيرو 27 أبريل 2020. أفادت وكالة السجون في بيرو أن ثلاثة سجناء ماتوا لأسباب غير معروفة لا تزال قيد التحقيق، بعد أعمال شغب في سجن ميغيل كاسترو كاسترو في ليما. يشكو السجناء من أن السلطات لا تفعل ما يكفي لمنع انتشار الفيروس التاجي كورونا داخل السجن.
    • سجناء يحرقون فراشًا في سجن فيلا ديفوتو خلال أعمال شغب تطالب باتخاذ إجراءات لمنع انتشار المرض الفيروسي التاجي كوفيد-19، بعد الإبلاغ عن حالة إصابة داخل مركز الاعتقال، في بوينس آيرس، الأرجنتين في 24 أبريل 2020.
    • أقارب نزلاء سجن بوراكيوارا يتفاعلون أثناء أعمال شغب بعد تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في مانواس، البرازيل، 2 مايو 2020.
    © AP Photo / El Salvador President Press Office
    في هذه الصورة التي نشرها المكتب الصحفي لرئاسة السلفادور، يظهر فيها السجناء خلال عملية أمنية تحت مراقبة الشرطة في سجن "إيزالكو" في سان سلفادور في 25 أبريل 2020. حيث قامت السلطات بحشر السجناء معا، وإن كانوا يرتدون الكمامات، في ساحات السجن أثناء تفتيش الزنازين. وكان قد أمر الرئيس ناييب بوكيلي بالحملة بعد مقتل أكثر من 20 شخصًا في البلاد، وأشارت المخابرات المحلية إلى أن الأوامر (بالقتل) جاءت من قادة العصابات المسجونين.
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104542/62/1045426226_0:320:3072:2048_1200x675_80_0_0_da6f3a377e6eec98995014d237536291.jpg
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    أفادت تقارير "التيمبو" سابقا نقلاً عن وزيرة العدل مارغريتا كابيلو أن الاحتجاجات في عدد من السجون الكولومبية كانت ضد الإجراءات التي اتخذتها السلطات لمكافحة الفيروس التاجي "كورونا"، والتي وفق أهالي السجناء لا تتوافق مع معايير الوقاية ومطالب منظمة الصحة العالمية.

    وبحسب التقارير المحلية، في سجن "لا موديلو" في بوغوتا وحده، قُتل 23 شخصًا وأصيب 83 سجينًا، 32 منهم في المستشفى. وأصيب سبعة من موظفي السجن، إثنان منهم في حالة حرجة.

    وترون في ألبوم "سبوتنيك" نبذة مصورة لأكثر السجون اكتظاظا في زمن تفشي الوباء العالمي "كورونا".

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (22)
    الكلمات الدلالية:
    سجن, فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
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