رغما عن الجائحة...موسكو تتحلى بأجمل ما في الربيع

طبيعة الربيع في شهر مايو/ أيار تتجمّل بتفتح أزهار الكرز والتفاح والخوخ، وورود التيوليب وغيرها من أزهار الربيع، التي تُسعد ناظريها في موسكو وضواحيها من نوافذ منازل المواطنين، حيث لا يزال العزل الذاتي قائما.

وبما أنه ليس من الممكن بعد دخول المتنزهات والحدائق العامة بسبب الوباء العالمي "كورونا"، أصبحت مواقع المتنزهات تنشر الصور الأكثر جمالا لملامح الربيع في البلاد يوميا على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، الأمر الذي يساعد على التأمل والاستمتاع بلحظات جميلة وسط هذا الوقت العصيب.

وكانت قد اقترحت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا على ثلاث مراحل، وقالت: "إن مقترحاتنا بشأن رفع التدابير التقييدية هي أداة منهجية واضحة لهذا العمل، ونقترح رفع القيود على ثلاث مراحل".