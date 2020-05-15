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    برلين تشكر الجيش السوفيتي...أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • فعاليات احتفالية في مدينة كراسنودار، بمناسبة إحياء الذكرى الـ75 لعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)
    • مواطنون من القرم الروسية يشاركون في فعالية الفوج الخالد من المنزل وسط العزل الذاتي، بمناسبة إحياء الذكرى الـ75 للانتصار على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)
    • شاطئ فينيسيا في كاليفورنيا، أول يوم سمحت فيه مقاطعة لوس أنجلس بإعادة فتح الشواطئ بعد إغلاقه لمدة دامت ستة أسابيع في إطار منع تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، في 13 مايو / أيار 2020. - لا تسمح المقاطعة إلا بأنشطة مثل الركض، والسباحة، والسباحة، والركوب الأمواج بينما منعت الاستجمام تحت الشمس ولعب الكرة الطائرة.
    • ضواحي جنوب أثينا تستعد لإعادة فتح الشواطئ أمام المواطنين في اليونان يوم 11 مايو / أيار 2020
    • رجل يلقي القمامة في صندوق مليء برؤوس المانيكان في هانوي، فيتنام 7 مايو / أيار 202
    • رجال إطفاء يحاولون إطفاء حريق على سفينة ناقلة راسية في بالاوان، إندونيسيا 11 مايو/ أيار 2020.
    • موظفة طبية في مستشفى للمرضى المصابين بعدوى فيروس كورونا في قاعدة مستشفى تفير السريري، روسيا 11 مايو/ أيار 2020.
    • ضباط بحرية البحر الأسود برتبة النجمة الحمراء، بالمعهد ب.س. ناخيموف أثناء مراسم الاحتفال بالذكرى الـ70 في سيفاستوبول. حصل تخرج 173 ملازمًا.
    • الرئيس فلاديمير بوتين يضع أكاليل الزهور في حديقة ألكسندر حيث النصب التذكارية للمدن البطلة، بمناسبة إحياء الذكرى الـ75 لعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، 9 مايو 2020
    • ألعاب نارية في مدينة موسكو، بمناسبة إحياء الذكرى الـ75 لعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)
    • زوار يرتدون كمامات واقية يتوجهون إلى متنزه ديزني لاند الترفيهي في شنغهاي بعد افتتاحه، الصين، 11 مايو/ أيار 2020
    • مواطنون في ساحة تروكاديرو، بعد تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في فرنسا، 12 مايو/ أيار 2020
    • المصطافون على ضفة نهر أوب في نوفوسيبيرسك، الروسية يوم 13 مايو / أيار 2020، بعد أن سمحت السلطات المحلية بإعادة فتح المتنزهات والحدائق العامة أمام المواطنين ابتداءا من 12 مايو/ أيار
    • الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب خلال مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 75 لعيد النصر على النازية وتحرير أوروبا، أمام النصب التذكاري للحرب العالمية الثانية في واشنطن، 8 مايو/ أيار 2020
    • احتجاج أهالي مدينة إيستلي مطالبين الحكومة بتزويدهم بالطعام والسماح لهم بالمغادرة، بنيروبي، كينيا 11 مايو/ أيار 2020. أغلقت الحكومة الكينية يوم 6 مايو منطقة إيستلي للعاصمة نيروبي والبلدة القديمة في مدينة مومباسا الساحلية، مع عدم السماح بحركة التنقل لمدة 15 يومًا، بسبب زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
    • حفار القبور يستعد لدفن ضحيتي كورونا في تيخوانا، المكسيك 12 مايو/ أيار 2020
    • تعقيم كتدرائية سانتا ماريا في تراتستيفري، روما، إيطاليا 11 مايو/ أيار 2020
    • سو-30إس إم التابعة لفرقة الاستعراض الجوي روسكيه فيتيازي (الفرسان الروس) في كوبينكا الروسية، بمناسبة إحياء الذكرى الـ75 لعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)
    • ركاب في محطة القطارات كازينسكي مع بدء تنفيذ النظام الإجباري لارتداء الكمامات، موسكو، روسيا 12 مايو/ أيار 2020
    • يلعب الموظفون مع القطط لإيجاد الراحة في مقهى - بعد شرعت الحكومة بفتح بعض المطاعم المفتوحة ومراكز التسوق والحدائق ومحلات الحلاقة، خلال تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في بانكوك ، تايلاند في 7 مايو/ أيار 2020.
    • مواطنة من إركوتسك الروسية تشارك في فعالية الفوج الخالد من المنزل وسط العزل الذاتي، بمناسبة إحياء الذكرى الـ75 للانتصار على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)
    • إضاءة قوس النصر في برلين بكلمة شكراً باللغات الأربعة: الروسية والإنجليزية والفارسية والألمانية، بمناسبة إحياء الذكرى الـ75 للانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية (1939-1945)
    • مدرب القرد والماعز خلال عرض في كراتشي، خلال تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في باكستان ،11 مايو/ أيار 2020
    • متظاهرون يشاركون في الاحتجاجات المستمرة المناهضة للحكومة، بعد أن دعا رئيس الوزراء العراقي المعين حديثًا مصطفى الكاظمي إلى إطلاق سراح جميع المتظاهرين الذين تعرضوا للضرب في جسر الجمهورية ببغداد، العراق 10 مايو/ أيار 2020.
    • ممرضات يرتدين كمامات يشاركن في حدث يقام بمناسبة اليوم العالمي للممرضات، في مستشفى ووهان تونغجي في مدينة ووهان (بؤرة انتشار الفيروس)، المدينة الصينية الأكثر تضرراً من تفشي مرض (كوفيد-19)، في مقاطعة هوبي، الصين 12 مايو 2020.
    • يلوح أشخاص يرتدون قفازات من القطار لدى وصولهم من ولاية تاميل نادو الجنوبية، وذلك بعد إعادة فتح محدود لخط السكك الحديدية في الهند بعد إغلاق لمدة سبعة أسابيع تقريبًا لإبطاء انتشار مرض (كوفيد-19)، في محطة سكة الحديد هوراه جانكشون على مشارف كلكتا، الهند 12 مايو 2020.
    • عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ريتشارد بور (يمين) والسيناتور تيم كين (يسار) يرحبان ببعضهما بالكوع أمام لجنة مجلس الشيوخ للصحة والتعليم والعمل والمعاشات أثناء جلسة بشأن مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19)، في واشنطن، الولايات المتحدة، 12 مايو 2020.
    • تلاميذ المدارس يقفون على علامات وجه مبتسم للحفاظ على التباعد الاجتماعي في فناء مدرسة ابتدائية، بهد الإعلان عن إعادة افتتاحها في باريس، حيث عاد جزء صغير من الأطفال الباريسيين إلى مدارسهم بقواعد جديدة أثناء تفشي مرض فيروس التاجي (كوفيد- 19) في فرنسا، 14 مايو 2020.
    • احتجاج المعلمين والطلاب اليونانيين ضد تشريع حول إصلاحات التعليم أمام البرلمان اليوناني في أثينا، 13 مايو 2020، حيث بدأت اليونان بتخفيف إغلاقها المفروض على البلاد بسبب انتشار مرض كوفيد -19 وفتح المدارس ومعظم الشركات.
    • الكاتدرائية الرئيسية للقوات المسلحة الروسية، تقع في مركز المؤتمرات والمعارض باتريوت في ضواحي موسكو، 9 مايو 2020
    © Sputnik . Vitaly Timkiv
    فعاليات احتفالية في مدينة كراسنودار، بمناسبة إحياء الذكرى الـ75 لعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104543/88/1045438831_0:112:2817:1697_1200x675_80_0_0_f6bf467273ffab2a751d12597f43e591.jpg
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    نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.

    نودع ثاني أسبوع من شهر مايو/ أيار الذي شهد احتفالا خاصا هذا العام بالذكرى الـ75 لعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) وعودة بعض دول أوروبا إلى الحياة الطبيعية بعد تخفيف القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس "كورونا". كيف بدا العالم هذا الأسبوع؟ الإجابة تجدها في نبذة مصورة في ألبوم "سبوتنيك".

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    • تقتح أشجار التفاح بجانب جامعة موسكو الحكومية في موسكو، روسيا 14 مايو 2020
      Last update: GMT 08:54 15.05.2020
      GMT 08:54 15.05.2020

      رغما عن الجائحة...موسكو تتحلى بأجمل ما في الربيع

      طبيعة الربيع في شهر مايو/ أيار تتجمّل بتفتح أزهار الكرز والتفاح والخوخ، وورود التيوليب وغيرها من أزهار الربيع، التي تُسعد ناظريها في موسكو وضواحيها من نوافذ منازل المواطنين، حيث لا يزال العزل الذاتي قائما.

      11
    • في هذه الصورة التي نشرها المكتب الصحفي لرئاسة السلفادور، يظهر فيها السجناء خلال عملية أمنية تحت مراقبة الشرطة في سجن إيزالكو في سان سلفادور في 25 أبريل 2020. حيث قامت السلطات بحشر السجناء معا، وإن كانوا يرتدون الكمامات، في ساحات السجن أثناء تفتيش الزنازين. وكان قد أمر الرئيس ناييب بوكيلي بالحملة بعد مقتل أكثر من 20 شخصًا في البلاد، وأشارت المخابرات المحلية إلى أن الأوامر (بالقتل) جاءت من قادة العصابات المسجونين.
      Last update: GMT 11:18 14.05.2020
      GMT 11:18 14.05.2020

      التمرد الكوروني... ماذا يحدث في السجون حول العالم

      أفادت تقارير "التيمبو" سابقا نقلاً عن وزيرة العدل مارغريتا كابيلو أن الاحتجاجات في عدد من السجون الكولومبية كانت ضد الإجراءات التي اتخذتها السلطات لمكافحة الفيروس التاجي "كورونا"، والتي وفق أهالي السجناء لا تتوافق مع معايير الوقاية ومطالب منظمة الصحة العالمية.

      آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم
      15
    • اللقالق البيضاء خلال شروق الشمس في حديقة هورتوباجي الوطنية، المجر 13 مايو 2020
      Last update: GMT 13:17 13.05.2020
      GMT 13:17 13.05.2020

      لحظات الهدوء... لعشاق ساعات الفجر

      وسط الاجراءات الصحية للوقاية من فيروس "كورونا"، والحجر أو العزل الصحي الذي لايزال مفروضا في بعض مدن العالم، من الجميل أن يقضي الشخص أوقاتا في التأمل والتفكير، ولعل ساعات مطلع الشمس أجملها.

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    • عارضات يقدمن نموذجا للزبائن وأفراد أسرة في مطعم، حيث يقام تجربة خدمة تقديم الأطباق والمشروبات إلى الأفراد في الدفئية الصحية، في إطار الإجراءات الوقائية الآمنة بعد الخروج من الحجر الصحي بالتدريج، يستطيع فيه الضيوف تناول الطعام في أمستردام، هولندا، 5 مايو/ أيار 2020.
      Last update: GMT 09:41 13.05.2020
      GMT 09:41 13.05.2020

      عشاء في زمن الجائحة... "بيوت زجاجية" في مطعم بأمستردام

      دعا مطعم "Mediamatic ETEN"، المطل على قناة ديجكسجراخت، وهي قناة في وسط أمستردام، زواره لتناول العشاء في بيوت زجاجية أشبه بـ"الدفيئة" منفصلة عن بعضها البعض حفاظا على معايير التباعد الاجتماعي، ضمن الإجراءات الصحية التي لا تزال مستمرة في هولندا.

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