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    "شكرا لكم"...غرافيتي من القلب للممرضين في موسكو

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    "كورونا" في روسيا (94)
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    • رسم غرافيتي لدعم الأطباء في مكافحة المرض الفيروس كوفيد -19، الذي يسببه فيروس كورونا، للفنانين ميخائيل وسيرغي يروفيف على أحد منازل مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو
    • رسم غرافيتي لدعم الأطباء في مكافحة المرض الفيروس كوفيد -19، الذي يسببه فيروس كورونا، في أودينتسوفو بضواحي موسكو
    • صورة لقلب عملاق ونقش بطول 30 مترا شكرا للأطباء في حقل بالقرب من بودولسك بضواحي موسكو. حاول الأخوان إيليا وماكسيم ديمتشينكو شكر الأطباء الذين يناضلون من أجل حياة كل مريض مصاب بمرض كوفيد-19.
    • رسم غرافيتي لدعم الأطباء في مكافحة المرض الفيروس كوفيد -19، الذي يسببه فيروس كورونا، ورفع معنويات مرضى كورونا، من قبل مشجعي نادي سبارتاك في كوموناركا بضواحي موسكو
    • رسم غرافيتي لدعم الأطباء في مكافحة المرض الفيروس كوفيد -19، الذي يسببه فيروس كورونا، من مشجعي نادي سبارتاك في كوموناركا بضواحي موسكو
    • رسم غرافيتي لدعم الأطباء في مكافحة المرض الفيروس كوفيد -19، الذي يسببه فيروس كورونا، ورفع معنويات مرضى كورونا، من قبل مشجعي نادي سبارتاك في كوموناركا بضواحي موسكو
    © Sputnik . Anton Denisov
    رسم غرافيتي لدعم الأطباء في مكافحة المرض الفيروس "كوفيد -19"، الذي يسببه فيروس "كورونا"، للفنانين ميخائيل وسيرغي يروفيف على أحد منازل مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو
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    قام فنانو الشوارع بتزيين جدران المنازل برسومات غرافيتي لدعم طواقم الأطباء والممرضين، الذين يكافحون مرض "كوفيد-19" في العاصمة موسكو وضواحيها.

    "في أودينتسوفا الروسية، شارك فنانو الشارع في فعالية تضامنية مع هاشتاغ "نحن معا" (#МыВместе)، وهنأوا المسعفين في اليوم العالمي للتمريض"، ونظمت الفعالية دائرة الصحافة.

    كما كان عمدة موسكو، سيرغي سوبانين قد هنأ الممرضات على المهنية. وأعرب في خطابه عن شكره الخاص للمتطوعين في المستشفيات التي تستقبل مرضى "كوفيد - 19".

    وترون مجموعة من رسومات الغرافيتي في موسكو وضواحيها في ألبوم "سبوتنيك".

    الموضوع:
    "كورونا" في روسيا (94)
    الكلمات الدلالية:
    موسكو, روسيا, فيروس كورونا, حياة روسيا
    معايير المجتمعنقاش
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