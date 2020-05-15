"شكرا لكم"...غرافيتي من القلب للممرضين في موسكو

قام فنانو الشوارع بتزيين جدران المنازل برسومات غرافيتي لدعم طواقم الأطباء والممرضين، الذين يكافحون مرض "كوفيد-19" في العاصمة موسكو وضواحيها.

"في أودينتسوفا الروسية، شارك فنانو الشارع في فعالية تضامنية مع هاشتاغ "نحن معا" (#МыВместе)، وهنأوا المسعفين في اليوم العالمي للتمريض"، ونظمت الفعالية دائرة الصحافة.

كما كان عمدة موسكو، سيرغي سوبانين قد هنأ الممرضات على المهنية. وأعرب في خطابه عن شكره الخاص للمتطوعين في المستشفيات التي تستقبل مرضى "كوفيد - 19".

وترون مجموعة من رسومات الغرافيتي في موسكو وضواحيها في ألبوم "سبوتنيك".