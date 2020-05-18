النكبة الفلسطينية في ألوان

وقام المصور الفلسطيني بلال خالد، بتلوين الصور الأرشيفية من تاريخ النكبة الفلسطينية عام 1948، ونشرها على صفحته على "فيسبوك"، والتي تُظهر معاناة الشعب الفلسطيني بين تشريد وتهجير من الصغير إلى الكبير، ولجوء الآلاف إلى المدن والمناطق القريبة مثل: الضفة الغربية وقطاع غزة، والبلدان المجاورة مثل: سوريا والأردن ومصر، وانتشروا حول العالم، دون أن تغادر هذه الذكرى وجدانهم، واحتفاظ الأجيال الجديدة بحق العودة.