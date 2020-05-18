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    حفل التخرج في ظل جائحة "كورونا"

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    • خريجة من جامعة ولاية كاليفورنيا في سان ماركوس، تحتفل بتخرجها في سيارة أمام الحرم الجامعي أثناء تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في سان ماركوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 15 مايو 2020.
    • طالبة جامعة جورج واشنطن، تستلم نسخة عن شادة التحرج، في إطار التباعد الاجتماعي، مع استمرار الإغلاق العام للمدارس والجامعات وإعلان نهاية العام الدراسي، على خلفية تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في سان دييغو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 17 مايو 2020.
    • طالبات جامعة فرجينيا، يلتقطن صورة جماعية لهن للذكرى على خلفية مدخل الجامعة، مع إعلان نهاية العام الدراسي للمدارس والجامعات، على خلفية تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في شارلوتسفيل، فرجينيا، الولايات المتحدة، 16 مايو 2020.
    • أحد أعضاء جامعة ولاية كاليفورنيا في سان ماركوس، خلال حفل تخرج رمزي في الحرم الجامعي أثناء تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في سان ماركوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 15 مايو 2020.
    • طالبات جامعة تولان، في حفل تخرج رمزي أقامهن بأنفسهن، مع إعلان نهاية العام الدراسي للمدارس والجامعات، على خلفية تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في نيو أورلينز، الولايات المتحدة، 12 مايو 2020.
    • طالبة الثانوية العامة من مدرسة توري بينيس، تستعد لالتقاط صورة للذكرى، مع استمرار الإغلاق العام للمدارس والجامعات وإعلان نهاية العام الدراسي، على خلفية تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في سان دييغو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 16 مايو 2020.
    • متخرجة من جامعة سان دييغو الحكومية، تستعد لإلتقاط صورة للذكرى بتخرجها أمام الحرم الجامعي أثناء تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في سان دييغو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 13 مايو 2020.
    • متخرجة من جامعة ولاية كاليفورنيا في سان ماركوس، خلال حفل تخرج رمزي تطل من سيارتها من أمام الحرم الجامعي أثناء تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في سان ماركوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 15 مايو 2020.
    • طلاب الماجستر من جامعة كولومبيا الحكومية، في حفل تخرج رمزي، مع إعلان نهاية العام الدراسي للمدارس والجامعات، على خلفية تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في نيو يورك، الولايات المتحدة، 16 مايو 2020.
    • متخرجة من جامعة بايلور، في حفل تخرج رمزي، مع إعلان نهاية العام الدراسي للمدارس والجامعات، على خلفية تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في غراند كانيون، الولايات المتحدة، 15 مايو 2020.
    • متخرجة من جامعة نيو هامبشاير في دورهام، أثناء التقاط صور للذكرى أمام الحرم الجامعي أثناء تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في نيو هامبشاير، الولايات المتحدة، 8 مايو 2020.
    • طالبان من مدرسة الثانوية العامة، أثناء التقاط صور للذكرى أمام المنزل، على خلفية إلغاء حفلات التخرج مع تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في لوس آنجلوس، الولايات المتحدة، 17 مايو 2020.
    © REUTERS / Mike Blake
    خريجة من جامعة ولاية كاليفورنيا في سان ماركوس، تحتفل بتخرجها في سيارة أمام الحرم الجامعي أثناء تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في سان ماركوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 15 مايو 2020.
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    تخرج طلاب المدراس الثانوية والجامعات في مختلف دول العالم هذا العام دون إقامة حفلات التخرج، التي أُلغيت في البلاد في إطار تدابير الوقاية ومنع انتشار فيروس "كورونا".

    ولكن الطلاب لم ييأسوا، ونظموا احتفالات رمزية على طريقتهم المميزة، والتقطوا صورا للتخرج للذكرى مع اتباع الإجراءات الوقائية لمنع الإصابة بفيروس "كورونا".

    وترون في ألبوم "سبوتنيك" نبذة مصورة من احتفالات الطلاب في الولايات المتحدة.

    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, الولايات المتحدة
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