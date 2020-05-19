معا وليس سويا...أطرف طرق التباعد الاجتماعي في مطاعم العالم

أحيا الفلسطينيون الذكرى الـ 72 للنكبة، بين تظاهرات لم تتعدى عدة أشخاص، وبين فعاليات افتراضية على وسائل التواصل الاجتماعي، في إطار الاجراءات الوقائية بسبب جائحة "كورونا" التي لاتزال قائمة في الأراضي الفلسطينية.