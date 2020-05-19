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    بروح رياضية...كيف ترفع النادلات من معنويات زوار مطعم في طوكيو

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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (86)
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    • نادلات يرتدين كمامات طبية، وأقنعة واقية، وقفازات لمنع الإصابة بعدوى مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، يخدمن الزبائن في مطعم Cheers One في طوكيو، اليابان 11 مايو / أيار 2020.
    • نادلات يرتدين كمامات طبية، وأقنعة واقية، وقفازات لمنع الإصابة بعدوى مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، يخدمن الزبائن في مطعم Cheers One في طوكيو، اليابان 11 مايو / أيار 2020.
    • نادلات يرتدين كمامات طبية، وأقنعة واقية، وقفازات لمنع الإصابة بعدوى مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، يخدمن الزبائن في مطعم Cheers One في طوكيو، اليابان 11 مايو / أيار 2020.
    • نادلات يرتدين كمامات طبية، وأقنعة واقية، وقفازات لمنع الإصابة بعدوى مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، يخدمن الزبائن في مطعم Cheers One في طوكيو، اليابان 11 مايو / أيار 2020.
    • نادلات يرتدين كمامات طبية، وأقنعة واقية، وقفازات لمنع الإصابة بعدوى مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، يخدمن الزبائن في مطعم Cheers One في طوكيو، اليابان 11 مايو / أيار 2020.
    • نادلات يرتدين كمامات طبية، وأقنعة واقية، وقفازات لمنع الإصابة بعدوى مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، يخدمن الزبائن في مطعم Cheers One في طوكيو، اليابان 11 مايو / أيار 2020.
    • نادلات يرتدين كمامات طبية، وأقنعة واقية، وقفازات لمنع الإصابة بعدوى مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، يخدمن الزبائن في مطعم Cheers One في طوكيو، اليابان 11 مايو / أيار 2020.
    • نادلات يرتدين كمامات طبية، وأقنعة واقية، وقفازات لمنع الإصابة بعدوى مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، يخدمن الزبائن في مطعم Cheers One في طوكيو، اليابان 11 مايو / أيار 2020.
    © REUTERS / Kim Kyung-Hoon
    نادلات يرتدين كمامات طبية، وأقنعة واقية، وقفازات لمنع الإصابة بعدوى مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، يخدمن الزبائن في مطعم "Cheers One" في طوكيو، اليابان 11 مايو / أيار 2020.
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    مع تخفيف الإجراءات الوقائية في اليابان، افتتح مطعم "Cheers One" (مشجعات رقم واحد) أبوابه أمام الزوار بطريقة مميزة لتشجيع ورفع معنويات زواره.

    وتستقبل نادلات مطعم "Cheers One" الزوار بروح رياضية في زي فريق المشجعات، مع الحفاظ على إجراءات السلامة الصحية. ترون نبذة مصورة في عرض ألبوم "سبوتنيك".

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (86)
    الكلمات الدلالية:
    اليابان, فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
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    •  افتتاح المطاعم مع الحفاظ على قاعدة التباعد الاجتماعي منعا للإصابة بفيروس كورونا - مطعم فيش تيلز ميرلاند، الولايات المتحدة 18 مايو 2020
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