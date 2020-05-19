بروح رياضية...كيف ترفع النادلات من معنويات زوار مطعم في طوكيو

وتستقبل نادلات مطعم "Cheers One" الزوار بروح رياضية في زي فريق المشجعات، مع الحفاظ على إجراءات السلامة الصحية. ترون نبذة مصورة في عرض ألبوم "سبوتنيك".
مع تخفيف الإجراءات الوقائية في اليابان، افتتح مطعم "Cheers One" (مشجعات رقم واحد) أبوابه أمام الزوار بطريقة مميزة لتشجيع ورفع معنويات زواره.
وتستقبل نادلات مطعم "Cheers One" الزوار بروح رياضية في زي فريق المشجعات، مع الحفاظ على إجراءات السلامة الصحية. ترون نبذة مصورة في عرض ألبوم "سبوتنيك".
بدأت بعض دول العالم بتخفيف القيود المفروضة في إطار التدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا"، والعودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية. حيث تعاود فتح الحدائق والمتنزهات، وشواطئ السباحة، ويُسمح للمحلات والمطاعم بإعادة فتح أبوابها أمام الزوار بعد إغلاق دام أكثر من شهرين تقريبا.
تخرج طلاب المدراس الثانوية والجامعات في مختلف دول العالم هذا العام دون إقامة حفلات التخرج، التي أُلغيت في البلاد في إطار تدابير الوقاية ومنع انتشار فيروس "كورونا".
أحيا الفلسطينيون الذكرى الـ 72 للنكبة، بين تظاهرات لم تتعدى عدة أشخاص، وبين فعاليات افتراضية على وسائل التواصل الاجتماعي، في إطار الاجراءات الوقائية بسبب جائحة "كورونا" التي لاتزال قائمة في الأراضي الفلسطينية.
قام فنانو الشوارع بتزيين جدران المنازل برسومات غرافيتي لدعم طواقم الأطباء والممرضين، الذين يكافحون مرض "كوفيد-19" في العاصمة موسكو وضواحيها.
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