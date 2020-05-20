"ثورة الآلات"...ميكانيكي روسي يصنع مجسمات عجيبة من قطع غيار السيارات

ميكانيكي السيارات سيرغي كولاغين، عاد إلى عمله بعد انقطاع بسبب "العزل الذاتي"، الذي فرض في روسيا في إطار التدابير الصحية لمنع الإصابة بفيروس كورونا. خرج ملهما على إنشاء مجسمات جديدة من قطع غيار السيارات القديمة المستعملة، التي يعرضها في متحف الورشة الخاصة به " ثورة الآلات" في مدينة ديفنوغورسك الروسية.