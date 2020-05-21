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    "السريع" و "المثالي"...سفن وغواصات أسطول المحيط الهادئ الروسي

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    • سفن أسطول المحيط الهادئ التابع للقوات البحرية الروسية، خلال العرض العسكري البحري في خليج بطرس الأكبر، في إطار الانتهاء من المناورات البحرية الروسية الصينية المشتركة التفاعل البحري - 2015 في إقليم بريمورسكي كراي الروسي
    • بحار داخل غواصة الديزل أوست-كامتشاتسك، التابعة لأسطول المحيط الهتدئي الروسي، أثناء تدريبات البحرية الروسية
    • بروفة العرض العسكري البحري في فلاديفوستوك الروسية، في القاعدة الرئيسية لأسطول المحيط الهادئ
    • رسو مدمرات أسطول المحيط الهادئ في ميناء فلاديفوستوك، بعد إكمال مهام الخدمة القتالية في المحيط الهادئ والمحيط الهندي
    • مراسم إنزال الغواصة التي تعمل بالديزل والكهرباء من مشروع 636.3 (فارشافيانكا) فولخوف في مدينة سان بطرسبورغ
    • سفينة كبيرة الأميرال تريبوتس الكبيرة المضادة للغواصات خلال البروفة النهائية للعرض العسكري المخصص ليوم البحرية في فلاديفوستوك الروسية
    • عملية إتزال لبحرية أسطول المحيط الهادئ في خليج كليرك في فلاديفوستوك، أقصى جنوب شرف روسيا كجزء من المناورات الاستراتيجية الشرق - 2010
    • مراسم تجمع سفن أسطول المحيط الهادئ بقيادة السفينة الكبيرة المضادة للغواصات الأدميرال فينوغرادوف، التي عادت من خليج عدن.
    • سفينة كبيرة مضادة للغواصات الأميرال بانتيلييف في استعراض عسكري بحري خلال الألعاب النارية بمناسبة يوم البحرية
    • إطلاق طراد الصواريخ فارياغ صاروخ إس-300 تابعة لمنظومة الدفتع الجوي فورت أثناء مناورات واسعة النطاق في المحيط الهادئ قبالة ساحل كامتشاتكا الروسي
    • مراسم عودة الغواصة ألكسندر نيفسكي، وهي غواصة نووية من فئة بوري-أ (مشروع 955) في قاعدة فيليوتشينسك.
    • الطراد غرومكي خلال المنتدى التقني العسكري البحري أرميا 2019 في فلاديفوستوك الروسية
    • المدمرة بيستري (السريع) بالصواريخ المجنحة المضادة للسفن خلال بروفة العرض العسكري البحري في فلاديفوستوك الروسية
    • وصول الغواصة الروسية النووية من مشروع 955 فلاديمير مونوماخ إلى القاعدة الدائمة فيليوتشينسك في كامتشاتكا.
    • أعلام معهد ناخيموف لقوات البحرية الروسية من طراد الصواريخ فارياغ في مراسم احتفالية بيوم البحرية في فلاديفوستوك الروسية.
    • قارب صواريخ صغير مولنيا (البرق) من طراز تارانتول من المشروع 1241 (تارانتول بحسب تصنيف الناتو)
    • مدفع آلي أ-190 بمقدمة طراد سوفيرشيني (المثالي) بندقية أوتوماتيكية.
    • امرأة تقف أمام قارب مشروع 23370 متعدد المهام بمصنع ليفادييسكي لإصلاح وبناء السفن، مصمم لطاقم الإنقاذ التابع لأسطول المحيط الهادئ، قبل بدء مراسم الإنزال في إقليم بريمورسكي كراي
    © Sputnik . Vitaliy Ankov
    سفن أسطول المحيط الهادئ التابع للقوات البحرية الروسية، خلال العرض العسكري البحري في خليج بطرس الأكبر، في إطار الانتهاء من المناورات البحرية الروسية الصينية المشتركة "التفاعل البحري - 2015" في إقليم بريمورسكي كراي الروسي
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    تحتفل روسيا، اليوم، 21 مايو/ أيار، بيوم أسطول المحيط الهادئ، الذي أنشئ بموجب الأمر من القائد العام للبحرية الروسية بتاريخ 15 يوليو/ تموز عام 1996، حيث أدرج ضمن قائمة العطلات السنوية والأعياد المهنية حسب التخصص".

    تأسس أسطول المحيط الهادئ، يوم 10 مايو/ أيار عام 1731 لحماية أراضي الشرق الأقصى من الإمبراطورية الروسية وطرق التجارة البحرية. وكان حينها يحمل اسم "أسطول سيبيريا العسكري". وتم خلال الحرب العالمية الأولى، في الفترة ما بين 1914-1918، نقل جزء من سفن الأسطول إلى أساطيل أخرى. وكانت السفن المتبقية ترافق قوافل النقل مع الإمدادات العسكرية في طريقها من الولايات المتحدة إلى فلاديفوستوك. وشاركت سفن أسطول سيبيريا العسكري في القتال في الساحات البحرية الشمالية والمتوسطة.

     يعتبر أسطول المحيط الهادئ جزءا من القوات البحرية الروسية ووسيلة لضمان الأمن العسكري الروسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويشمل غواصات استراتيجية ونووية متعددة المهام، وغواصات تعمل على الديزل، وسفنا لتنفيذ العمليات في المحيط والمناطق البحرية القريبة، والطيران المضاد للغواصات والمقاتلات ووحدات القوات البرية والساحلية. ترون بعضها في عرض ألبوم "سبوتنيك".

    الكلمات الدلالية:
    روسيا, حياة روسيا
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