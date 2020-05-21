"السريع" و "المثالي"...سفن وغواصات أسطول المحيط الهادئ الروسي

تحتفل روسيا، اليوم، 21 مايو/ أيار، بيوم أسطول المحيط الهادئ، الذي أنشئ بموجب الأمر من القائد العام للبحرية الروسية بتاريخ 15 يوليو/ تموز عام 1996، حيث أدرج ضمن قائمة العطلات السنوية والأعياد المهنية حسب التخصص".

تأسس أسطول المحيط الهادئ، يوم 10 مايو/ أيار عام 1731 لحماية أراضي الشرق الأقصى من الإمبراطورية الروسية وطرق التجارة البحرية. وكان حينها يحمل اسم "أسطول سيبيريا العسكري". وتم خلال الحرب العالمية الأولى، في الفترة ما بين 1914-1918، نقل جزء من سفن الأسطول إلى أساطيل أخرى. وكانت السفن المتبقية ترافق قوافل النقل مع الإمدادات العسكرية في طريقها من الولايات المتحدة إلى فلاديفوستوك. وشاركت سفن أسطول سيبيريا العسكري في القتال في الساحات البحرية الشمالية والمتوسطة.

يعتبر أسطول المحيط الهادئ جزءا من القوات البحرية الروسية ووسيلة لضمان الأمن العسكري الروسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويشمل غواصات استراتيجية ونووية متعددة المهام، وغواصات تعمل على الديزل، وسفنا لتنفيذ العمليات في المحيط والمناطق البحرية القريبة، والطيران المضاد للغواصات والمقاتلات ووحدات القوات البرية والساحلية. ترون بعضها في عرض ألبوم "سبوتنيك".