كيف بدت مدن العالم مع تخفيف القيود... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"

يتفرد هذا الأسبوع من شهر مايو/ أيار بتخفيف القيود التي فرضت في العديد من دول أوروبا وآسيا لمنع الإصابة بالمرض الفيروسي "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس "كورونا"، حيث توجه الكثيرون إلى الشواطئ للاستجمام والاستمتاع بحرارة الشمس في المتنزهات العامة، وحتى تسلق الجبال، بينما آخرون يحتجون مطالبين برفع القيود بسبب الجائحة، وتضارب الجو في روسيا بين مناطق حارة وأخرى باردة تتساقط فيها الثلوج الكثيفة، وموجة جديدة من حالات الإصابة بالفيروس في ووهان... هذا وغيره تجدوه في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".