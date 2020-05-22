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    كيف بدت مدن العالم مع تخفيف القيود... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • فتاتان على شاطئ كوليركوتس، في أحد أحر الأيام في إنجلترا 20 مايو 2020  على الرغم من الاجراءات الاحترازية المفروضة بسبب جائحة كورونا وعدم السماح بالسباحة في بريطانيا.
    • ممرضات من وحدة الأمراض المعدية أمام مستشفى جامعة كينياتا أثناء رقصة زومبا في ساحة المستشفى في نيروبي، في إطار رفع معنوبات من الممرضات اللاتي يعالجن مرضى كوفيد-19، 17 مايو 2020
    • فتيات يلتقطن صورا لأزهار أشجار الليلك الأرجوانية في حديقة عامة، بعد تخفيف القيود المفروضة على البلاد بسبب جائحة كورونا والسماح بالخروج والتنزه في مدينة كييف، أوكرانيا 18 مايو 2020
    • ماعز من ماعز الأنجلونوبيان هي سلالة ماعز في بريطانيا، في مزرعة فرعية خاصة في كراسنودارسكي كراي، روسيا
    • أطفال يحافظون على مسافة التباعد الاجتماعي أثناء وقوفهم في طابور بانتظار الطعام الذي تنظمه الجمعية الخيرية الشعبية الجوع لا دين له، في ويستبري، جوهانسبرغ، 19 مايو 2020
    • قوس قزح فوق المباني السكنية في حي ميتينو في موسكو
    • اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في واسو ضد إجراءات الحجر الصحي التي فرضت على السكان بسبب المرض الفيروس كوفيد-19، بولندا 16 مايو 2020
    • صبي يسكب الماء على رأسه طفلة لتخفيف الحر عنها، خلال موجة جو حار في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، وسط جائحة كوفيد-19 ، 19 مايو 2020. يذكر أن موجة حر شديد ضربت العديد من دول منطقة الشرق الأوسط.
    • تعقيم أفراد الفريق الطبي العسكري بعد وصولهم من إيطاليا إلى روسيا، 15 مايو 2020
    • 18 مايو 2020. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد مؤتمرا على الإنترنت مع ممثلي داغستان.
    • متسلقو الجبال يتوجهون إلى وادي بلانش الجليدي الواقع في مونت-بلانك، من قمة أغويل دو ميدي في شاموني، في 16 مايو 2020، في اليوم الأول من إعادة فتح الجبال أمام المتسلقين حيث خففت فرنسا من إجراءات الإغلاق العام للحد من انتشار المرض الفيروس كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.
    • تستمتع النساء بغروب الشمس على البحر الأبيض المتوسط، ​​حيث بلغت درجات الحرارة 38 درجة مئوية في الخضيرة، حيفا، إسرائيل، 16 مايو 2020. بدأت إسرائيل في تخفيف القيود تدريجيًا في أوائل مايو مع قرار بفتح الشواطئ أمام الزوار في وقت سابق من هذا الأسبوع.
    • سكان كولومبيا الأصليون قبائل هويتوتو يرتدون أقنعة كمامات، وسط مخاوف من فيروس كورونا، في ليتيسيا، منطقة الأمازون، كولومبيا 20 مايو 2020.
    • سكان مدينة بيرم الروسية أمام النموذج الفني السعادة قاب قوسين أو أدنى، غمرتها المياه نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر كاما.
    • صبي يلعب الكريكيت على خط سكة حديد مهجور خلال فترة الإغلاق العام الممتدة على مستوى الدولة لإبطاء انتشار مرض الفيروس التاجي (كوفيد-19) في مومباي، الهند، 19 مايو 2020.
    • شوهد الناس يحافظون على التباعد الاجتماعي في الدوائر البيضاء المخصصة لهم بالجلوس في حديقة دومينو، في إكار تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا في حي بروكلين في مدينة نيويورك، 17 مايو 2020
    • قبور الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الثلاثين يومًا الماضية في القسم الجديد مقبرة نوسا سينهورا أباريسيدا، وسط جائحة فيروس كورونا في ماناوس، البرازيل،11 مايو 2020. وافتتح القسم الجديد الشهر الماضي لمواجهة الزيادة المفاجئة في أعداد الوفيات بسبب كورونا.
    • الناس في مدينة بونو الأنديز، بالقرب من الحدود مع بوليفيا، يقفون في طابور خارج مؤسسة مديرية صناديق المعاشات التقاعدية لطلب معلومات واستفسار حول سحب ما يصل إلى 1،080 دولارًا أمريكيًا بالعملة الوطنية من حسابات التقاعد الخاصة بهم للتخفيف من الأزمة الناجمة عن الإغلاق العام والمعمول به لمدة شهرين لمكافحة الفيروس كورونا، 19 مايو 2020.
    • عامل بالبلدية يقود عربة أوتوماتيكية مستوحاة من فيروس كورونا في شارع بمنطقة سكنية بعد تخفبف الحكومة من الإغلاق العام في البلاد كإجراء وقائي لمنع انتشار الفيروس في تشيناي، الهند 20 مايو 2020.
    • سكان يراقبون من نافذتهم في منطقة بالقرب من موقع الاشتباكات بالأسلحة النارية بين مسلحين مشتبه بهم والقوات الحكومية في سريناغار، 19 مايو 2020.
    • ستيلا نيانزي (في الوسط) ناشطة أوغندية بارزة وناقدة للحكومة، يعتقلها ضباط الشرطة لأنها نظمت احتجاجا للمطالبة بتوزيع المزيد من المواد الغذائية من قبل الحكومة على الأشخاص الذين يكافحون ماليا بسبب الإغلاق على الصعيد الوطني المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا في كمبالا، 18 مايو 2020.
    • ترى حركة السيارات في خط النقل الثالث في موسكو، بعد تخفيف اجراءات التنقل للعاملين في قطاع البناء والإنتاج  والمصانع، 16 مايو 2020
    • امرأة ترتدي بدلة واقية تتحدث إلى طفل في حي للمهاجرين، أثناء بدء الحجر الصحي العام، بسبب الأعداد المتزايدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في مدينة سانتياغو، تشيلي 16 مايو 2020.
    • يصلي المسلمون أثناء ليلة القدر، مطبقين لقاعدة التباعد الاجتماعي، بعد تفشي مرض الفيروس التاجي (كوفيد-19) الذي يسببه كورونا، خلال شهر رمضان في المسجد الحرام في مكة، المملكة العربية السعودية 19 مايو 2020
    • اشتباك بين متظاهرين مع شرطة مكافحة الشغب خلال احتجاجات ضد حكومة الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا نقص الغذاء والعمل نتيجة للأزمة الناجمة عن الفيروس والحجر الصحي، وسط جائحة كورونا في سانتياغو ، في 18 مايو 2020
    • العداؤن يحاولون الاستقادة بأقصى درجة ممكنة من وقت التمرين المخصص خلال فترة الحجر الصحي بسبب كورونا على مستوى الدولة في ساحل العاج، جنوب أفريقيا، 15 مايو 2020.
    • شابات يرتدين كمامات وأزياء تقليدية ةيجلسن على مقعد في حديقة بجوار بحيرة في مدينة ووهان، في مقاطعة هوبي بوسط الصين في 17 مايو 2020. - السلطات في منطقة بؤرة الجائحة في ووهان أمرت بإجراء اختبار كوفيد-19 الشامل لجميع المقيمين، والبالغ عددهم 11 مليون نسمة، بعد ظهور موجة جديدة من الحالات المصابة بفيروس كورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
    • تساقط ثلوج كثيفة في قرية بيداسيلغا في حي بريونيجسكي في كاريليا الروسية، 20 مايو 2020
    • أحد سكان بارايسوبوليس، أحد أكبر الأحياء الفقيرة في مدينة ساو باولو، أقناء الاحتجاجات في البرازيل 18 مايو 2020، للمطالبة بمزيد من المساعدات من حكومة ولاية ساو باولو خلال جائحة فيروس كورونا.
    • عاصفة رعدية في سماء مانيلا، الفلبين 20 مايو 2020
    © AP Photo / Owen Humphreys / PA
    فتاتان على شاطئ كوليركوتس، في أحد أحر الأيام في إنجلترا 20 مايو 2020  على الرغم من الاجراءات الاحترازية المفروضة بسبب جائحة "كورونا" وعدم السماح بالسباحة في بريطانيا.
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    نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.

    يتفرد هذا الأسبوع من شهر مايو/ أيار بتخفيف القيود التي فرضت في العديد من دول أوروبا وآسيا لمنع الإصابة بالمرض الفيروسي "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس "كورونا"، حيث توجه الكثيرون إلى الشواطئ للاستجمام والاستمتاع بحرارة الشمس في المتنزهات العامة، وحتى تسلق الجبال، بينما آخرون يحتجون مطالبين برفع القيود بسبب الجائحة، وتضارب الجو في روسيا بين مناطق حارة وأخرى باردة تتساقط فيها الثلوج الكثيفة، وموجة جديدة من حالات الإصابة بالفيروس في ووهان... هذا وغيره تجدوه في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".

    الكلمات الدلالية:
    سبوتنيك
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      "السريع" و "المثالي"...سفن وغواصات أسطول المحيط الهادئ الروسي

      تحتفل روسيا، اليوم، 21 مايو/ أيار، بيوم أسطول المحيط الهادئ، الذي أنشئ بموجب الأمر من القائد العام للبحرية الروسية بتاريخ 15 يوليو/ تموز عام 1996، حيث أدرج ضمن قائمة العطلات السنوية والأعياد المهنية حسب التخصص".

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      GMT 09:30 20.05.2020

      "ثورة الآلات"...ميكانيكي روسي يصنع مجسمات عجيبة من قطع غيار السيارات

      ميكانيكي السيارات سيرغي كولاغين، عاد إلى عمله بعد انقطاع بسبب "العزل الذاتي"، الذي فرض في روسيا في إطار التدابير الصحية لمنع الإصابة بفيروس كورونا. خرج ملهما على إنشاء مجسمات جديدة من قطع غيار السيارات القديمة المستعملة، التي يعرضها في متحف الورشة الخاصة به " ثورة الآلات" في مدينة ديفنوغورسك الروسية.

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      GMT 11:05 19.05.2020

      بروح رياضية...كيف ترفع النادلات من معنويات زوار مطعم في طوكيو

      مع تخفيف الإجراءات الوقائية في اليابان، افتتح مطعم "Cheers One" (مشجعات رقم واحد) أبوابه أمام الزوار بطريقة مميزة لتشجيع ورفع معنويات زواره.

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    •  افتتاح المطاعم مع الحفاظ على قاعدة التباعد الاجتماعي منعا للإصابة بفيروس كورونا - مطعم فيش تيلز ميرلاند، الولايات المتحدة 18 مايو 2020
      Last update: GMT 08:35 19.05.2020
      GMT 08:35 19.05.2020

      معا وليس سويا...أطرف طرق التباعد الاجتماعي في مطاعم العالم

      بدأت بعض دول العالم بتخفيف القيود المفروضة في إطار التدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا"، والعودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية. حيث تعاود فتح الحدائق والمتنزهات، وشواطئ السباحة، ويُسمح للمحلات والمطاعم بإعادة فتح أبوابها أمام الزوار بعد إغلاق دام أكثر من شهرين تقريبا.

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