كورونا يلقي بظلاله على أجواء العيد

يحتفل مسملو العالم هذا العام بعيد الفطر بصورة غير معتادة، حيث لن يكون في استطاعتهم تأدية واجباتهم وطقوسهم الدينية، مثل إقامة صلاة العيد في المساجد، وزيارة الأقارب والأصدقاء واستقبال الأحبة.

في ظل انتشار المرض الفيروس "كوفيد - 19"، الذي يسببه فيروس "كورونا"، لجأت بعض الدول إلى وقف التجمعات الدينية وإغلاق الجوامع والمساجد، وإعلان الحجر الصحي الإلزامي خلال أيام عيد الفطر منعا لحدوث إصابات جديدة، مكتفية بصلاة عيد الفطر الافتراضية، التي كانت تبث على مواقع المؤسسات الدينية على الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي. بينما سمحت دول أخرى بفتح المساجد أمام المصلين واتبعت إرشادات الصحة العالمية، مع الحفاظ على قاعدة "التباعد الاجتماعي"، والحفاظ على مسافات آمنة داخل أو خارج المساجد أثناء الصلاة. ترون في ألبوم "سبوتنيك" أول أيام العيد في دول مختلفة من العالم.