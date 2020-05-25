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    الدموع تملأ العيون... كيف دق "الجرس الأخير" في مدارس روسيا

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    • خريجة الثانوية العامة خلال الاحتفال بـ الجرس الأخير في مدينة تامبوف، روسيا 22 مايو 2020
    • تلميذة تشاهد البث المباشر لفعالية حفل الجرس الأخير في القرم، روسيا 22 مايو 2020
    • تلاميذ الثانوية العامة يحتفلون بـالجرس الأخير في مدينة سان بطرسبورغ، روسيا 23 مايو 2020
    • خريجي الثانوية العامة خلال الاحتفال بـ الجرس الأخير في حديقة غاغارين في مدينة سيمفيروبول، القرم، روسيا 22 مايو 2020
    • مديرة المدرسة الثانوية العامة رقم2127 تشارك في حفل الجرس الأخير على الإنترنت في موسكو، روسيا 23 مايو 2020
    • تلميذة الفصل الأول تشاهد كلمة مديرة المدرسة رقم 12 حفل الجرس الأخير (لانتهاء الفصل الدراسي) على الإنترنت في بياتيغورسك، روسيا 23 مايو 2020
    • خريجي الثانوية العامة خلال الاحتفال بـ الجرس الأخير في حديقة غاغارين في مدينة سيمفيروبول، القرم، روسيا 22 مايو 2020
    • خريجة الثانوية العامة خلال مشاهدة البث المباشر لحفل الجرس الأخير على الإنترنت في مدينة تامبوف، روسيا 22 مايو 2020
    • مديرة المدرسة الثانوية العامة رقم2127 خلال البث المباشر لحفل الجرس الأخير على الإنترنت، حيث يتوجه التلاميذ وآباؤهم بالكلمة الأخيرة للمدرسين في موسكو، روسيا 23 مايو 2020
    • خريجي الثانوية العامة خلال الاحتفال بـ الجرس الأخير في حديقة غاغارين في مدينة سيمفيروبول، القرم، روسيا 22 مايو 2020
    • مديرة المدرسة الثانوية العامة رقم2127 خلال البث المباشر لحفل الجرس الأخير على الإنترنت في مدينة موسكو، روسيا 23 مايو 2020
    © Sputnik . Alexandr Polegenko
    خريجو الثانوية العامة خلال الاحتفال بـ "الجرس الأخير" في حديقة غاغارين في مدينة سيمفيروبول، القرم، روسيا 22 مايو 2020
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    اليوم، هو يوم خاص لمئات الآلاف من تلاميذ المدارس في جميع أنحاء روسيا. اليوم هو يوم «الجرس الأخير» (إنهاء الدراسة).

    تقليديا، تقام فعاليات «الجرس الأخير» سنويا في باحات المدارس التي قضوا فيها أحد عشر عاما، ومن ثم تقام احتفالات ومهرجانات واسعة النطاق في عموم البلاد. ولكن هذا العام، وللمرة الأولى، ستقام عن بعد، بسبب تفشي فيروس كورونا. الآن، المعلمون والآباء والأطفال يستعدون لتنظيم وتنسيق غير عادي. على سبيل المثال، قامت بعض المدارس بتصوير فيلم قصير للتلاميذ الذين يقولون وداعًا للطفولة ويتوجهون بكلمة أخيرة معبرين عن امتنانهم لأفراد بيتهم الثاني - مدرسيهم، الذين يشاهدونه والدموع تملأ عينيهم.

    ستقام اليوم الاثنين، 25 مايو/أيار، حملة لدعم خريجي المدارس "الجرس الأخير - 2020" في كافة أنحاء روسيا.

    وفقًا للمكتب الصحفي لوزارة التربية والتعليم الروسية، ينتظر تلاميذ المدارس مجموعة من الفعاليات الترفيهية الرائعة عبر الإنترنت: من البث المباشر مع المشاهير، والمدونين المشهورين، والفنانين الذين سيشاركون بدورهم ذكرياتهم في المدرسة، وسيهنئون التلاميذ وسيشكرون المعلمين.

    من المقرر أن يبدأ «الحفل الافتراضي» في تمام الساعة 10.00 بتوقيت موسكو، ويبث على صفحة وزارة التربية والتعليم الروسية على شبكة التواصل الاجتماعي «فكونتاكتي» الروسية (VK).

    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, روسيا, حياة روسيا
    معايير المجتمعنقاش
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