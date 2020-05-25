الدموع تملأ العيون... كيف دق "الجرس الأخير" في مدارس روسيا

اليوم، هو يوم خاص لمئات الآلاف من تلاميذ المدارس في جميع أنحاء روسيا. اليوم هو يوم «الجرس الأخير» (إنهاء الدراسة).

تقليديا، تقام فعاليات «الجرس الأخير» سنويا في باحات المدارس التي قضوا فيها أحد عشر عاما، ومن ثم تقام احتفالات ومهرجانات واسعة النطاق في عموم البلاد. ولكن هذا العام، وللمرة الأولى، ستقام عن بعد، بسبب تفشي فيروس كورونا. الآن، المعلمون والآباء والأطفال يستعدون لتنظيم وتنسيق غير عادي. على سبيل المثال، قامت بعض المدارس بتصوير فيلم قصير للتلاميذ الذين يقولون وداعًا للطفولة ويتوجهون بكلمة أخيرة معبرين عن امتنانهم لأفراد بيتهم الثاني - مدرسيهم، الذين يشاهدونه والدموع تملأ عينيهم.

ستقام اليوم الاثنين، 25 مايو/أيار، حملة لدعم خريجي المدارس "الجرس الأخير - 2020" في كافة أنحاء روسيا.

وفقًا للمكتب الصحفي لوزارة التربية والتعليم الروسية، ينتظر تلاميذ المدارس مجموعة من الفعاليات الترفيهية الرائعة عبر الإنترنت: من البث المباشر مع المشاهير، والمدونين المشهورين، والفنانين الذين سيشاركون بدورهم ذكرياتهم في المدرسة، وسيهنئون التلاميذ وسيشكرون المعلمين.

من المقرر أن يبدأ «الحفل الافتراضي» في تمام الساعة 10.00 بتوقيت موسكو، ويبث على صفحة وزارة التربية والتعليم الروسية على شبكة التواصل الاجتماعي «فكونتاكتي» الروسية (VK).