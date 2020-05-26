الكشف عما بعد نهاية العالم... مقبرة السفن الحربية الفرنسية

بينما لا تزال مجتمعات دول العالم ملتزمة بيوتها، نتيجة الإغلاق التام المفروض بسبب جائجة "كورونا"، قرر المصور الهولندي بوب ثايسن أن يتفحص بعضا من صوره الأرشيفية ومشاركة بعض صوره القديمة مع العالم.

يقوم المصور الهولندي بوب ثايسن بتوثيق أماكن مهجورة منذ أكثر من 13 عامًا ويزيد عدد البلدان التي زارها عن 70 دولة.

في إحدى حلقاته الأخيرة على قناته الخاصة على يوتيوب، شارك بلقطات يعود تاريخها إلى عام 2011، عندما استكشف هو وفريق عمله سفن البحرية الفرنسية العملاقة في مقبرة لانديفينيك للسفن العسكرية.