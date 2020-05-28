حرفي روسي يصنع نماذج من الدراجات النارية الأسطورية

لم يجد ستانيسلاف تشيرنوفاسيلينكو مهنته على الفور: درس أولاً كفني بناء، ثم كمحامي. لكنه كان يرغب في أن يفعل شيئًا بنفسه - أن يصنع بيديه. ومن هنا، انخرط في اللحام بشكل احترافي.

ومنذ فترة، بدأ ستانيسلاف في إنشاء نماذج مصغرة من الدراجات النارية الأسطورية.

يقوم أولاً، باختيار نموذج من الدراجات النارية. وثانياً، يقدر المواد والقطع المطلوبة لصنع واحدة منها. ومن ثم، يستخدم القطع المناسبة من محامل وأنابيب وبراغي ومسامير وصواميل، وغيرها...

عندما صمم ستانيسلاف أول نموذج - النسخة الأولى - في يوم واحد، أدرك على الفور: ها هو - عمله أمام عينيه!

ترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" مجموعة من أعمال الحرفي الروسي ستانيسلاف تشيرنوفاسيلينكو للدراجات النارية الأسطورية.