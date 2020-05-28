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    حرفي روسي يصنع نماذج من الدراجات النارية الأسطورية

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    • الحرفي الروسي ستانيسلاف تشيرنوفاسيلينكو يعرض نسخة مصغرة من دراجة نارية من طراز هارلي ديفيدسون إيزي رايدر مستوحاة من فيلم كابتن أمريكا
    • الحرفي الروسي ستانيسلاف تشيرنوفاسيلينكو يعرض نسخ مصغرة من الدراجات النارية من طراز ياماها YZ 450 (amaha YZ 450)، و ياماها R1 (Yamaha R1) في مدينة تيومين الروسية
    • الحرفي الروسي ستانيسلاف تشيرنوفاسيلينكو يعرض نسخ مصغرة من الدراجة النارية المشهورة من طراز هارلي ديفيدسون (Harley-Davidson Road King) في مدينة تيومين الروسية
    • الحرفي الروسي ستانيسلاف تشيرنوفاسيلينكو يعرض نسخ مصغرة من الدراجات النارية في ورشة عمله
    • الحرفي الروسي ستانيسلاف تشيرنوفاسيلينكو أثناء العمل على النسخ المصغرة من الدراجات النارية في ورشة عمله
    • الحرفي الروسي ستانيسلاف تشيرنوفاسيلينكو أثناء العمل على النسخ المصغرة من الدراجات النارية في ورشة عمله
    • الحرفي الروسي ستانيسلاف تشيرنوفاسيلينكو يعرض نسخ مصغرة من الدراجات النارية في ورشة عمله
    • الحرفي الروسي ستانيسلاف تشيرنوفاسيلينكو يعرض نسخ مصغرة من الدراجات النارية في ورشة عمله
    • الحرفي الروسي ستانيسلاف تشيرنوفاسيلينكو يعرض (من اليسار إلى اليمين) نسخة مصغرة من دراجة نارية من طراز هارلي ديفيدسون إيزي رايدر مستوحاة من فيلم كابتن أمريكا، و هارلي ديفيدسونFXDR 450.
    • الحرفي الروسي ستانيسلاف تشيرنوفاسيلينكو يعرض نسخة مصغرة من الدراجة النارية من طراز ياماها YZ 450 (Yamaha YZ 450) في مدينة تيومين الروسية
    • الحرفي الروسي ستانيسلاف تشيرنوفاسيلينكو يعرض نسخ مصغرة من الدراجة النارية المشهورة من طراز هارلي ديفيدسون في مدينة تيومين الروسية
    © Sputnik . Natal'ja Gorshkova
    الحرفي الروسي ستانيسلاف تشيرنوفاسيلينكو يعرض نسخة مصغرة من دراجة نارية من طراز "هارلي ديفيدسون إيزي رايدر" مستوحاة من فيلم "كابتن أمريكا"
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    لم يجد ستانيسلاف تشيرنوفاسيلينكو مهنته على الفور: درس أولاً كفني بناء، ثم كمحامي. لكنه كان يرغب في أن يفعل شيئًا بنفسه - أن يصنع بيديه. ومن هنا، انخرط في اللحام بشكل احترافي.

    ومنذ فترة، بدأ ستانيسلاف في إنشاء نماذج مصغرة من الدراجات النارية الأسطورية.

     يقوم أولاً، باختيار نموذج من الدراجات النارية. وثانياً، يقدر المواد والقطع المطلوبة لصنع واحدة منها. ومن ثم، يستخدم القطع المناسبة من محامل وأنابيب وبراغي ومسامير وصواميل، وغيرها...

      عندما صمم ستانيسلاف أول نموذج - النسخة الأولى - في يوم واحد، أدرك على الفور: ها هو - عمله أمام عينيه!

    ترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" مجموعة من أعمال الحرفي الروسي ستانيسلاف تشيرنوفاسيلينكو للدراجات النارية الأسطورية.

    الكلمات الدلالية:
    روسيا, حياة روسيا
    معايير المجتمعنقاش
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