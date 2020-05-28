"قبلة المريخ" وملاعق وحتى فواكه...ما يراه الناس على سطح الكوكب الأحمر

منذ ما يقرب من نصف قرن من الزمان، كان الناس يحلمون بالوصول إلى المريخ وإرسال بعثات علمية إليه من أجل التقاط صور للكوكب الأحمر. تم تأليف كتب لا حصر لها، وصُنع عشرات الأفلام عن ذلك، ولكن حتى عندما نرى لقطات واقعية من المريخ، لا يزال يبقى لغزًا يخيم على خيالنا.

بعض الأجسام على سطح المريخ غامضة، بينما أخرى تبدو مثل هياكل دائرية، أو منحوتات عملاقة صنعها فنانون من العصر الحديث. الوجوه البشرية، والملاعق العملاقة، والقنوات الغريبة، والفوهات المستديرة بشكل غير طبيعي - يمكنك العثور على كل شيء هناك، ولكن لا يوجد أي أثر للبشرية حتى الآن.

ربما، في يوم من الأيام، سيكون في مقدورنا إصلاح ذلك، وسنرى كل هذه الأشياء بأعيننا على كوكب المريخ!