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    ماذا حدث بحلول نهاية الربيع... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • مشاركون في فعالية ‘اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى في تشارلستون، كارولينا الجنوبية، الولايات المتحدة 24 مايو/أيار 2020
    • الشرطة المحلية تفرق المشاركين في الاحتجاجات والاشتباكات في هونغ كونغ، الصين 27 مايو/ أيار 2020
    • فتاة يتيمة تلعب الهولاهوب أثناء توزيع الطعام والألعاب على الأيتام في 11 دار للأيتام بمناسبة عيد الفطر في كينيا، 25 مايو/ أيار 2020
    • امرأة أثناء القيام بالاختبار السريع لمرض كوفيد-19، الذي يجريه موظفو وزارة الصحة العامة في حي دي فيبيرو في سانتو دومينغو، جمهورية الدومنيكان في 25 مايو/ أيار 2020.
    • امرأة برفقة حيوان ألبكة، ضمن فعاليات أوم ذا ستيب اللياقة البدنية، المخصصة لمدة 12 ساعة للمقيمين في كينينغتون، بعد تخفيف قيود الحجر المنزلي بسبب (كوفيد-19)، لندن، بريطانيا، 25 مايو/ أيار 2020.
    • بحيرة ساسيك-سيفاش بالقرب من يفباتوريا، القرم، روسيا 26 مايو/ أيار 2020
    • أنصار جماعة لاين يغادرون الشاطئ من أمام مسجد يوف لاين، في إطار فعالية مكرسة لانتهاء شهر رمضان في دكار، السنغال 24 مايو/ أيار 2020
    • خريجات الثانوية العامة خلال الاحتفال بـ الجرس الأخير في بلدة مياسكويه في ضواحي تشيليابنسك، روسيا 25 مايو 2020
    • احتجاجات ضد الاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا في مدريد، إسبانيا 23 مايو/ أيار 2020
    • إزالة الثلج عن الطريق الجبلي بيت سيتسدال وسيدال، النرويج 25 مايو/ أيار 2020
    • الفريق الأمني يتفقد موقع تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية من طراز إيرباص A - 320 بالقرب من مطار كارتشي، 22 مايو 2020
    • الكاهن يوان كودريافتسيف يزور امرأة مصابة بفيروس كورونا. تم تخصيص مجموعة من الكهنة، بالكنيسة الأرثوذكسية الروسية، لزيارة مرضى كوفيد-19، روسيا 22 مايو/ أيار 2020
    • تخفيف قيود الحجر الصحي المفروضة بسبب جائحة كورونا و افتتاح الحدائق و المتنزهات العامة في سان بطرسبورغ، روسيا 24 مايو 2020
    • طائر الطاووس خلال رقصة التزاوج في حديقة رويف روتشي في مدينة كراسنويارسك، روسيا 26 مايو/ أيار 2020
    • ممثلو مؤسسة مسرح L'Espace des Arts company يؤدون عرضا للمقيمين في دار للمسنين بويس دي مينوس، فرنسا 26 مايو/ أيار 202 في بلدة شالون-سور-ساون وسط أزمة بالجائحة كوفيد-19.
    • افتتاح الشواطئ أمام الزوار في لا غراند-موت، بعد تخفيف قيود الحجر المنزلي في فرنسا 26  مايو/ أيار 2020
    • رجل يرتدي كمامة من صنع يديه في تشيناي، في الهند 26  مايو/ أيار 2020
    • من المقرر تخفيف قيود الحجر المنزلي المفروضة بسبب جائحة كورونا و افتتاح الحدائق و المتنزهات العامة في موسكو ابتداء من 1 يونيو/ حزيران، روسيا 25 مايو 2020
    • نساء خلال الاحتجاجات في الخرطوم بمناسبة مرور الذكرى الأولى على أحداث السوادن، 23  مايو/ أيار 2020
    • تنظيف تمثال الإمبراطور بطرس الأكبر في مدينة سان بطرسبورغ، روسيا 26  مايو/ أيار 2020
    • عملية في مسجد السُليمانية في اسطنبول، حيث تبقى المساجد مغلقة أمام المصلين بسبب انتشار كورونا في تركيا 26 مايو 2020
    • احتجاجات واسعة على مقتل شاب أمريكي (جورج فلويد) تحت ركبة شرطي أمريكي في مدينة منيابولس، ولاية مينيسوتا، الولايات المتحدة 27 مايو 2020
    • تخفيف قيود الحجر الصحي في اليونان، افتتاح شواطئ أثينا أمام الزوار، 23 مايو 2020
    • احنجاجات واسعة النطاق في بيروت ضد سوء الأ,ضاع في البلاد، لبنان 28  مايو/ أيار 2020
    • مجهول أقدم على احتجاز رهائن في فروع إحدى بنوك ألفا-بانك وسط العاصمة الروسية موسكو، 23 مايو/ أيار 2020
    • ممارسة كرة الشاطئ في ماريلاند، بعد تخفيف قيود الحجر المنزلي، الولايات المتحدة 23  مايو/ أيار 2020
    • القوارب الثمينة في منطقة كريلو جيسينيس مارينا على خلفية قيود الحجر الصحي في كرواتيا 27  مايو/ أيار 2020
    • أطفال يلعبون بالمسدسات والبنادق االبلاستيكية في يوم عيد الفطر في البصرة، العراق 25 مايو/ أيار 2020
    • الأولاد الصغار يمرحون في عيد الفطر في لغمان، أفغانستان 24  مايو/ أيار 2020
    • صياد في سومطرة، إندونيسيا 27  مايو/ أيار 2020
    © AFP 2020 / Sean Rayford / Getty Images
    مشاركون في فعالية "‘اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" في تشارلستون، كارولينا الجنوبية، الولايات المتحدة 24 مايو/أيار 2020
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    نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.

    شهد الأسبوع الأخير من شهر مايو/ أيار، احتفال مسلمي العالم بعيد الفطر رغم الجائحة، وكذلك انضمام المزيد من مدن العالم بتخفيف ورفع قيود الحجر المنزلي بسبب فيروس "كورونا"، وأيام حرب مستعرة في الولايات المتحدة بين  "ترامب وتويتر" من جهة، واحتجاجات على مقتل الشاب الأمريكي من جهة أخرى، ... هذا وغيره تجدوه في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".

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    سبوتنيك, سبوتنيك
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      "قبلة المريخ" وملاعق وحتى فواكه...ما يراه الناس على سطح الكوكب الأحمر

      منذ ما يقرب من نصف قرن من الزمان، كان الناس يحلمون بالوصول إلى المريخ وإرسال بعثات علمية إليه من أجل التقاط صور للكوكب الأحمر. تم تأليف كتب لا حصر لها، وصُنع عشرات الأفلام عن ذلك، ولكن حتى عندما نرى لقطات واقعية من المريخ، لا يزال يبقى لغزًا يخيم على خيالنا.

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      الكشف عما بعد نهاية العالم... مقبرة السفن الحربية الفرنسية

      بينما لا تزال مجتمعات دول العالم ملتزمة بيوتها، نتيجة الإغلاق التام المفروض بسبب جائجة "كورونا"، قرر المصور الهولندي بوب ثايسن أن يتفحص بعضا من صوره الأرشيفية ومشاركة بعض صوره القديمة مع العالم.

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