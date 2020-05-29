ماذا حدث بحلول نهاية الربيع... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"

https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104556/05/1045560505_0:218:3072:1946_1200x675_80_0_0_4b380b69025a52941301a6969b58813a.jpg
عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/i/logo.png
https://arabic.sputniknews.com/photo/202005291045561252-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83/
نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.
شهد الأسبوع الأخير من شهر مايو/ أيار، احتفال مسلمي العالم بعيد الفطر رغم الجائحة، وكذلك انضمام المزيد من مدن العالم بتخفيف ورفع قيود الحجر المنزلي بسبب فيروس "كورونا"، وأيام حرب مستعرة في الولايات المتحدة بين "ترامب وتويتر" من جهة، واحتجاجات على مقتل الشاب الأمريكي من جهة أخرى، ... هذا وغيره تجدوه في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)