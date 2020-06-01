تسجيل
14:14 GMT01 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صور

    "إصبع الشيطان" والبحيرة "الميتة"... أكثر المناطق غموضا في ألتاي الروسية

    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • منظر يطل على بحيرة تيليتسكويه في جمهورية ألتاي الروسية
    • جبل بيلوكا في جمهورية ألتاي الروسية
    • هضبة أوكوك على خلفية منطقة نائية ومراعي بدائية في جمهورية ألتاي الروسية
    • موظفو متحف معهد الآثار والإثنوغرافيا التابع لمعهد العلوم في سيبيريا يقومون بتغليف مومياء الأميرة أوكوكا لنقلها إلى متحف أ. ف. أنوخين الوطني في جمهورية ألتاي
    • نهر أرغوت في حي كوش-أغاتسك في جمهورية ألتاي الروسية
    • صخرة شامان (المشعوذ) في جمهورية ألتاي الروسية
    • وادي كاراكول في جمهورية ألتاي الروسية
    • سياح داخل أحد كهوف تافدينسكي في جمهورية ألتاي الروسية
    • جبل تشيورتوف باليتس (أصبع الشيطان) في جمهورية ألتاي الروسية
    • بحيرة تشيبيكيل (البحيرة الميتة) في جمهورية ألتاي الروسية
    • ممر سيمينسكي في جمهورية ألتاي الروسية
    • جبل زيميينايا (جبل الأفعى) في جمهورية ألتاي الروسية
    • خالية أك-أوزوك في منطقة إلتقاء نهري تشوي وكاتوني في جمهورية ألتاي الروسية
    © Sputnik . Vladimir Vyatkin
    منظر يطل على بحيرة تيليتسكويه في جمهورية ألتاي الروسية
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104558/53/1045585391_0:277:3068:2003_1200x675_80_0_0_75665c471d430da86ff6eafee8ed0563.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/photo/202006011045585618-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%BA%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9/

    في هذه المنطقة يمكنك أن تحصل على صحة "التنين"، والعثور على البحيرة "الميتة" و"إصبع الشيطان". يعتبر شهر سبتمبر/ أيلول أفضل وقت لزيارة منطقة ألتاي؛ فألتاي جميلة في هذا الوقت من العام.

    تمتد جمهورية ألتاي الروسية على مساحة تزيد عن 92.600 كيلومتر مربع، وهي منطقة تختلط فيها الخرافات بالأساطير والأساطير بالواقع.

    تجذب المناظر الطبيعية الخلابة لجبال ألتاي والأنهار الجبلية والجليدية السياح والعلماء وهواة التسلق والكتاب والشعراء والفنانين والمصورين من جميع أنحاء العالم.

    لطالما اعتبرت جمهورية ألتاي أرضًا ذات أهمية روحية وماهية غامضة. تحتوي هذه المنطقة الرائعة في روسيا على أكثر من 7000 بحيرة  وجبال عالية، بما في ذلك أعلى قمة في سيبيريا - قمة جبل بيلوكا الذي يبلغ ارتفاعه 4506 أمتار.

    وإلى حين تنفيذ المخطط، تجدون في عرض ألبوم "سبوتنيك" نبذة مصورة لأكثر الأماكن غموضا التي تستحق الزيارة في روسيا.

    الكلمات الدلالية:
    ألتايسكي كراي, حياة روسيا, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook

    المزيد من الصور

    • رجل يرتدي كمامة من صنع يديه في تشيناي، في الهند 26  مايو/ أيار 2020
      Last update: GMT 14:52 29.05.2020
      GMT 14:52 29.05.2020

      ماذا حدث بحلول نهاية الربيع... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"

      نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.

      30
    • الصورة الشهيرة الوجه (The Face) - التقطتها المركبة الفضائية فايكينغ 1، وهي كانت أول مركبة فضائية أرسلت إلى المريخ كجزء من برنامج فايكينغ لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا في 25 يوليو/ تموز 1976
      Last update: GMT 16:35 28.05.2020
      GMT 16:35 28.05.2020

      "قبلة المريخ" وملاعق وحتى فواكه...ما يراه الناس على سطح الكوكب الأحمر

      منذ ما يقرب من نصف قرن من الزمان، كان الناس يحلمون بالوصول إلى المريخ وإرسال بعثات علمية إليه من أجل التقاط صور للكوكب الأحمر. تم تأليف كتب لا حصر لها، وصُنع عشرات الأفلام عن ذلك، ولكن حتى عندما نرى لقطات واقعية من المريخ، لا يزال يبقى لغزًا يخيم على خيالنا.

      12
    • الحرفي الروسي ستانيسلاف تشيرنوفاسيلينكو يعرض نسخة مصغرة من دراجة نارية من طراز هارلي ديفيدسون إيزي رايدر مستوحاة من فيلم كابتن أمريكا
      Last update: GMT 10:29 28.05.2020
      GMT 10:29 28.05.2020

      حرفي روسي يصنع نماذج من الدراجات النارية الأسطورية

      لم يجد ستانيسلاف تشيرنوفاسيلينكو مهنته على الفور: درس أولاً كفني بناء، ثم كمحامي. لكنه كان يرغب في أن يفعل شيئًا بنفسه - أن يصنع بيديه. ومن هنا، انخرط في اللحام بشكل احترافي.

      11
    • تمثال للكاتب الروائي الروسي الشهير دوستويفسكي أمام مكتبة لينين وسط العاصمة موسكو
      Last update: GMT 10:36 27.05.2020
      GMT 10:36 27.05.2020

      أكبر وأجمل مكتبات روسيا العريقة

      أول مكتبة في روسيا القديمة (روس) كانت في كاتدرائية القديسة صوفيا في مدينة كييف، التي أسسها ياروسلاف فلاديميروفيتش مودري (دوق نوفوغورودسك الروسية ودوق كييف الأوكرانية - ياروسلاف الحكيم) في عام 1037. بينما أول مكتبة عامة مجانية في موسكو افتتحت عام 1862.

      15
    الأفضل هذا الأسبوع
    الأفضل هذا الشهر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك