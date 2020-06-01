"إصبع الشيطان" والبحيرة "الميتة"... أكثر المناطق غموضا في ألتاي الروسية

في هذه المنطقة يمكنك أن تحصل على صحة "التنين"، والعثور على البحيرة "الميتة" و"إصبع الشيطان". يعتبر شهر سبتمبر/ أيلول أفضل وقت لزيارة منطقة ألتاي؛ فألتاي جميلة في هذا الوقت من العام.

تمتد جمهورية ألتاي الروسية على مساحة تزيد عن 92.600 كيلومتر مربع، وهي منطقة تختلط فيها الخرافات بالأساطير والأساطير بالواقع.

تجذب المناظر الطبيعية الخلابة لجبال ألتاي والأنهار الجبلية والجليدية السياح والعلماء وهواة التسلق والكتاب والشعراء والفنانين والمصورين من جميع أنحاء العالم.

لطالما اعتبرت جمهورية ألتاي أرضًا ذات أهمية روحية وماهية غامضة. تحتوي هذه المنطقة الرائعة في روسيا على أكثر من 7000 بحيرة وجبال عالية، بما في ذلك أعلى قمة في سيبيريا - قمة جبل بيلوكا الذي يبلغ ارتفاعه 4506 أمتار.

وإلى حين تنفيذ المخطط، تجدون في عرض ألبوم "سبوتنيك" نبذة مصورة لأكثر الأماكن غموضا التي تستحق الزيارة في روسيا.