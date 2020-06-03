القائمة القصيرة لمسابقة "صورة الإنسانية 2020"

«صورة الإنسانية» هي حركة تسعى لإثبات أن ما يوحدنا - نحن كبشر- أكثر مما يفرقنا. الفكرة مستوحاة من الأشخاص أنفسهم من تميزهم عن غيرهم وانفرادهم بشخصيتهم، ومن المجتمع ووحدته - إنها فرصة فريدة من نوعها للمصورين للاحتفال بأوجه الإنسانية المتعددة من خلال اعتمادهم على قوة التصوير.

وتهدف المبادرة إلى إلقاء الضوء على لحظات مميزة من حياة الناس من مختلف بقاع الأرض بتسجيل: لحظات الضحك والشجاعة والحزن، ولحظات من التأمل، ورحلات إلى العمل، واللقاء الأول والتحية الأولى بين الناس، والوداع الأخير، وكل ما يحدث بينهم.