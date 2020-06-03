إبداع كوروني لا حدود له... أقنعة ترهب الفيروس

منذ ما يقرب من نصف قرن من الزمان، كان الناس يحلمون بالوصول إلى المريخ وإرسال بعثات علمية إليه من أجل التقاط صور للكوكب الأحمر. تم تأليف كتب لا حصر لها، وصُنع عشرات الأفلام عن ذلك، ولكن حتى عندما نرى لقطات واقعية من المريخ، لا يزال يبقى لغزًا يخيم على خيالنا.