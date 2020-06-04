من أمريكا إلى سوريا...جداريات جورج فلويد

اندلعت احتجاجات مناهضة للعنصرية واشتباكات مع الشرطة في العديد من المدن الأمريكية، بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، أعزل السلاح، خنقا تحت ركبة شرطي في مدينة مينيابوليس أثناء عملية الاحتجاز. وتحول هذا الحدث إلى مظاهرات واسعة النطاق، ليس فقط في الولايات المتحدة بل وفي مدن العالم، لينضم الآلاف إلى المسيرات التضامنية مع قضية "جورج فلويد".

وانضم كذلك فنانو الشوارع من مختلف العالم إلى فعاليات التضامن، وذلك برسم جدرايات "جورج فلويد"، في وقفة تضامنية مع الحدث المؤسف.

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية نشرت نحو 1.6 ألف جندي في محيط مدينة واشنطن لحماية البيت الأبيض ولاحتواء أعمال الشغب.