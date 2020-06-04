من أمريكا إلى سوريا...جداريات جورج فلويد

وانضم كذلك فنانو الشوارع من مختلف العالم إلى فعاليات التضامن، وذلك برسم جدرايات "جورج فلويد"، في وقفة تضامنية مع الحدث المؤسف.
يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية نشرت نحو 1.6 ألف جندي في محيط مدينة واشنطن لحماية البيت الأبيض ولاحتواء أعمال الشغب.
اندلعت احتجاجات مناهضة للعنصرية واشتباكات مع الشرطة في العديد من المدن الأمريكية، بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، أعزل السلاح، خنقا تحت ركبة شرطي في مدينة مينيابوليس أثناء عملية الاحتجاز. وتحول هذا الحدث إلى مظاهرات واسعة النطاق، ليس فقط في الولايات المتحدة بل وفي مدن العالم، لينضم الآلاف إلى المسيرات التضامنية مع قضية "جورج فلويد".
وانضم كذلك فنانو الشوارع من مختلف العالم إلى فعاليات التضامن، وذلك برسم جدرايات "جورج فلويد"، في وقفة تضامنية مع الحدث المؤسف.
يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية نشرت نحو 1.6 ألف جندي في محيط مدينة واشنطن لحماية البيت الأبيض ولاحتواء أعمال الشغب.
«صورة الإنسانية» هي عبارة عن مبادرة دولية من مؤسسة «ميديا 1854»، الناشر الأساسي لمجلة التصوير الفوتوغرافي البريطانية.
منذ بداية أزمة فيروس "كورونا" في العالم، وانتشار مرض "كوفيد - 19" الذي يسببه الفيروس، أعلنت الصحة العالمية ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والإرشادات الصحية منعا للإصابة بالمرض، ومن ضمنها ارتداء الكمامات. فتوجه الكثيرون إلى صنع كمامات وأقنعة واقية يدوية، من مواد بسيطة: من أقمشة الملابس القديمة، وزجاجات وعلب بلاستيكية وحتى من الفواكه والخضار.
المياه المالحة المرّة، بلون التوت الغامق، والطين الشافي والمناظر الطبيعية المريخية - هكذا تبدو هذه البحيرات الوردية وشواطئها. هناك عشرات منها على هذا الكوكب، ويوجد منها في روسيا أيضاً. تعرفوا على بحيرة «ساسيك-سيفاش» من خلال عرض ألبوم صور بعدسة مصوري «سبوتنيك».
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