كيف استقبل سكان موسكو أول أيام يونيو الحارة

شهدت العاصمة الروسية موسكو، يوم أمس الأحد، أول يوم حار منذ بداية الصيف، حيث سجلت أعلى درجة في موسكو 27 درجة مئوية.

وأفاد مركز الأرصاد الجوية في موسكو، أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة اليوم الاثنين، إلى 28 درجة مئوية.

يذكر أن معظم المتنزهات والحدائق العامة أعادت فتح أبوابها أمام الزوار منذ بداية شهر يونيو/ حزيران، وذلك في إطار تخفيف قيود الحجر المنزلي، ولكن مع الحفاظ على الإجراءات الوقائية في الأماكن العامة: ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

كيف استمتع الموسكوفيون بأول أيام الحر في العاصمة، ترون ذلك في عرض صور ألبوم من "سبوتنيك".