"الشهود الصامتون" و"موناليزا الثلج"...جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين في الدورة التاسعة للجائزة التي حَمَلَت عنوان "الماء".

وقد شهدت هذه الدورة فوز المصورة الأسترالية ياسمين كاري بالجائزة الكبرى، والبالغة 120 ألف دولار أمريكي، بينما تألَّق الإبداع الإماراتي بفوز ثنائي من خلال المصورين يوسف بن شكر الزعابي وراشد السميطي، صاحبه تفوّق سعودي لافت من خلال فوز مزدوج للمصورين السعوديين عبد الله الشثري وفهد فرج عبد الحميد، يرافقهما في ذات الإنجاز المصوران الكويتيان فهد العنزي وطلال الرباح، بينما أكمَلَ المصور العراقي كرّار حسين عقد الإبداع البصريّ الخليجيّ في فقزة نوعية فوتوغرافية حجزت ثلث جوائز الدورة التاسعة. المشهد العام للفائزين احتفى أيضاً بالعدسة الهندية التي استطاعت حصد خمس جوائز في محاور مختلفة.

ترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" صور الفائزين في مسابقة جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي.