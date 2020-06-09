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    "الشهود الصامتون" و"موناليزا الثلج"...جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

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    • صورة بعنوان جوهر الحياة، للمصورة الأسترالية ياسمين كاري، الفائزة بجائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير بدورتها التاسعة بموسم الماء
    • صورة بعنوان لوحة سابا، للمصور الإندونيسي يوزي ميرزا، الفائز بالمركز الثاني في فئة عام - ألوان، من مسابقة جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير بدورتها التاسعة بموسم الماء
    • صورة بعنوان ملك القطب الشمالي، للمصور الكويتي طلال الرباح، الفائز بالمركز الأول في فئة عام - أبيض وأسود، من مسابقة جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير بدورتها التاسعة بموسم الماء
    • صورة بعنوان موناليزا الثلج، للمصور الكويتي فهد العنزي، الفائز بالمركز الأول في فئة عام - ألوان، من مسابقة جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير بدورتها التاسعة بموسم الماء
    • صورة بعنوان طقوس إثيوبية، للمصور الإيطالي فاوستو بودافيني، الفائز بالمركز الخامس في فئة بورتفوليو، من مسابقة جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير بدورتها التاسعة بموسم الماء
    • صورة بعنوان مملكة الجمال و الخطر، للمصور المكسيكي كريستيان فيزل ماك غريغور، الفائز بالمركز الأول في فئة بورتفوليو، من مسابقة جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير بدورتها التاسعة بموسم الماء
    • صورة بعنوان تجمع الأشخاص على نهر يالو، للمصور الصيني تشوفان سوي ، الفائز بالمركز الثاني في فئة بورتفوليو، من مسابقة جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير بدورتها التاسعة بموسم الماء
    • صورة بعنوان الشهود الصامتون، للمصورة البولندية آنا نيمينتش، الفائزة بالمركز الثاني في فئة عام - أبيض و أسود، من مسابقة جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير بدورتها التاسعة بموسم الماء
    • صورة بعنوان الماء - سر الحياة، للمصور الإماراتي يوسف بن شكر الزعابي، الفائز بالمركز الخامس في فئة الماء، من مسابقة جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير بدورتها التاسعة بموسم الماء
    • صورة بعنوان هطول، للمصور البلجيكي فرانسوا بوغيرت، الفائزة بالمركز الأول في فئة الماء، من مسابقة جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير بدورتها التاسعة بموسم الماء
    • صورة بعنوان رحلة خارج عالمنا، للمصور الهندي أبراتيم بال، الفائز بالمركز الأول في فئة التصوير بالهاتف المحمول، من مسابقة جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير بدورتها التاسعة بموسم الماء
    • صورة بعنوان تحت المطر، للمصور السعودي فهد فرج عبدالحميد، الفائز بالمركز الرابع في فئة التصوير بالهاتف المحمول، من مسابقة جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير بدورتها التاسعة بموسم الماء
    صورة بعنوان "جوهر الحياة"، للمصورة الأسترالية ياسمين كاري، الفائزة بجائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير بدورتها التاسعة بموسم "الماء" الحوت الأحدب الأم أثناء الاستراحة مع مولودها في مملكة تونغا. كان المطر يتساقط بشكل إيقاعي محدثة طقطقة هادئة على سطح الماء، مما أدى إلى هدوءها قليلا. عندما قمنا بالعوم ورأيناهم، تلاشى صوت الإيقاع قليلاً، وهدأ المحيط بما يكفي فقط ليرتفع هاذين الاثنين، حيث انعكست أشعة الضوء التي اخترقت سطح المحيط عليهما.
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    أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين في الدورة التاسعة للجائزة التي حَمَلَت عنوان "الماء".

    وقد شهدت هذه الدورة فوز المصورة الأسترالية ياسمين كاري بالجائزة الكبرى، والبالغة 120 ألف دولار أمريكي، بينما تألَّق الإبداع الإماراتي بفوز ثنائي من خلال المصورين يوسف بن شكر الزعابي وراشد السميطي، صاحبه تفوّق سعودي لافت من خلال فوز مزدوج للمصورين السعوديين عبد الله الشثري وفهد فرج عبد الحميد، يرافقهما في ذات الإنجاز المصوران الكويتيان فهد العنزي وطلال الرباح، بينما أكمَلَ المصور العراقي كرّار حسين عقد الإبداع البصريّ الخليجيّ في فقزة نوعية فوتوغرافية حجزت ثلث جوائز الدورة التاسعة. المشهد العام للفائزين احتفى أيضاً بالعدسة الهندية التي استطاعت حصد خمس جوائز في محاور مختلفة.

    ترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" صور الفائزين في مسابقة جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي.

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    التصوير, الإمارات
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