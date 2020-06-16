كيف افتتح موسم البطيخ في أريحا

وترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" صورا لبائعين فلسطينيين، على مدخل مدينة أريحا في الضفة الغربية، واللذين يشتهران بأسلوبهما الخاص في بيع البطيخ، حيث يحملان فوق رأسيهما ثلاثة بطيخات في آن واحد.
افتتح في العديد من بلدان الوطن العربي، موسم أكثر الفواكه شهرة وحبا لدى الناس خلال فصل الصيف - موسم البطيخ. ويلجأ بائعو البطيخ إلى طرق خاصة بهم تميزهم عن غيرهم من البائعين لجذب الزبائن وكسب ودهم وثقتهم في حسن اختيار هذه الفاكهة.
وترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" صورا لبائعين فلسطينيين، على مدخل مدينة أريحا في الضفة الغربية، واللذين يشتهران بأسلوبهما الخاص في بيع البطيخ، حيث يحملان فوق رأسيهما ثلاثة بطيخات في آن واحد.
قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن زورق الدورية «إر-834» التابع لأسطول البحر الأسود، كان أول من استقبل الطاقم النسائي في إطار التجربة.
أنهت القوات الجوية الروسية التدريبات في القاعدة الجوية كوبينكا بضواحي موسكو، استعدادا للمشاركة في الجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 لعيد النصر، على الساحة الحمراء في موسكو.
يتمتع طائر غيفرين لدى المحافظين على البيئة الإسرائيلية، بمكانته الرفيعة في الأرض التي رأى أنبياؤها في طيرانه العالي رمزاً للتمجيد الديني.
نشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، صورا لبروفة العرض العسكري بمناسبة مرور الذكرى الـ75 لعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في ميدان التدريب العسكري ألابينو في ضواحي موسكو. وشاركت في العرض التجريبي أكثر من 40 وحدة من مختلف التشكيلات والوحدات العسكرية بالإضافة إلى مشاركة أفراد وتلاميذ الكلية الحربية الروسية وجنود من "يون أرميا"، بالإضافة إلى تشكيلات عسكرية أخرى.
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