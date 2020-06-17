القائمة القصيرة لمسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي

أعلنت لجنة التحكيم التابعة لمسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي عن اختيارها للفائزين المشاركين، وذلك بعد مشاركة ضمت الآلاف من أكثر من 75 دولة في العام 2020.

واستطاعت اللجنة المسؤولة عن اختيار المتسابقين والمشاركين من تقليص عدد المشاركين بعد اختيار الأعمال الأفضل، حيث توصلوا إلى قائمة مختصرة ضمت أبرز وأجمل الأعمال وتمثلت فيها 19 دولة وهي روسيا والولايات المتحدة، فرنسا، الهند، إيطاليا، إسبانيا، إيران، بالإضافة إلى كل من بنغلاديش وألمانيا.

كما ضمت اللائحة مشاركين من المجر وتركيا، روسيا البيضاء، جنوب أفريقيا، الصين، وللمرة الأولى شملت أعمال المصورين من المملكة المتحدة والنمسا والأرجنتين والبرازيل وهايتي.

وبحسب اللجنة، فقد تميزت أعمال العام الجديد بالطرافة من خلال تقاطع الرسم والجمال البصري، حيث يسعى بذلك الصحفيون الشباب إلى التعبير عن المشاكل والأزمات الأكثر إلحاحا في يومنا هذا ومن أبرزها القضايا السياسية والاجتماعية وصولا إلى القضايا البيئية.

وفي حديثها عن الفائزين لعام 2020، قالت المسؤولة عن مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي، رئيسة المشاريع البصرية في وكالة "سبوتنيك" أوكسانا أولينيك:

"فلسفة المحيط الهادئ ومشاكل المحيطات، وإحياء المهن الغريبة في الهند الحديثة والحفاظ على التوازن البيئي في الكونغو، وتفشي فيروس إيبولا في القارة الأفريقية والتقاليد الدينية للدول الصغيرة - هذه مجرد قائمة صغيرة من المواضيع التي تثير الفائزين في مسابقة ستينين". وأضافت قائلة: "في التصوير الصحفي اللشباب، لا يوجد مفهوم لموضوع "مغلق" أو "عابر". وفقا للمتسابقين لدينا، في العالم الحديث لا توجد كوارث منفصلة وكل شيء متصل بالآخر".

وستعلن اللجنة التحكيمية عن الترشيحات النهائية للمسابقة في سبتمبر/أيلول المقبل، على موقع المسابقة الرسمي.