الكمامات لم تنقص من إثارته... مهرجان التانغو الدولي

أقيم يوم السبت الماضي، مهرجان رقص التانغو الدولي في دورته الـ14 في متحف متروبوليتان في مدينة ميديلين الكولومبية.

كان على المشاركين في مهرجان التانغو الدولي الالتزام بالاجراءات الاحترازية الخاصة لمنع الإصابة بفيروس "كورونا": ارتداء الكمامات أثناء التمارين والتحضيرات للحفل، والحفاظ على قاعدة التباعد الاجتماعي أثناء الرقص في مجوعات، وحتى الرقص الفردي دون ثنائي في فئة جديدة "سولو"، والأداء النهائي دون حضور الجمهور.

جميع العروض تم تسجيلها قبل أسبوع من افتتاح المهرجان، وسيتم بثها على التلفزيون المحلي بين 21 و28 يونيو/ حزيران.