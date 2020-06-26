تسجيل
10:07 GMT26 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صور

    مع بداية حر الصيف... أوروبا تخرج عن طورها رغم الجائحة... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"

    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء في موسكو، 24 يونيو 2020
    • أطفال يلعبون بين نوافير المياه في مدينة نيس، خلال موجة حر تضرب جنوب فرنسا 24 يونيو 2020
    • أعادت دار أوبرا ليسيو في برشلونة فتح أبوابها، أمس الاثنين، للمرة الأولى بعد إغلاق استمر أكثر من 3 أشهر، وذلك بإقامة حفل موسيقي غير اعتيادي ضيوفه آلاف النباتات، 22 يونيو 2020
    • مهرجان التانغو الدولي في كولومبيا، 20 يونيو 2020
    • انفجار عبوة غاز في عمارة سكنية في كييف، أوكرانيا 21 يونيو 2020
    • احتجاجات في البيت الأبيض تتحول إلى أعمال شغب بعد محاولات لإسقاط تمثال الرئيس الأمريكي أندريو جاكسون، واشنطن 22 يونيو 2020
    • كسوف الشمس في وسط تايوان 21 يونيو 2020
    • البهلوان السويسري رامون كاترينر يقدم عرضا خطيرا مع عجلة الموت، في إطار عرض غلاسيه 3000 آير شو بمناسبة إعادة افتتاح مرافق جبال الألب في 23 يونيو 2020
    • إعادة فتح المنتجعات السياحية أمام السياح في أنطاليا جنوب تركيا بعد الإغلاق التام بسبب فيروس كورونا. عادة في هذا الوقت من العام تضج أنطاليا بالسياح، 19 يونيو 2020
    • ثوران بركان باكايا في غواتيمالا، 20 يونيو 2020
    • شاطئ ساوثيند أون سي، جنوب شرق إنجلترا، بعد عدة أيام فقط من إعلان رفع الحجر الصحي التام ورفع قيود السفر بين الدول الأوروبية، 24 يونيو 2020
    • مقابر حديثة لاحتواء ضحايا كوفيد-19 في ماناوس، حيث تعد البرازيل أسوأ دول أمريكا اللاتينية من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس كورونا المستجد والوفيات (49,976) 21 يونيو 2020
    • أطفال يلعبون بين نوافير المياه في مدينة فيلنوس، خلال موجة حر تضرب ليتوانيا 19 يونيو 2020
    • تحتفي الولايات المتحدة بنهاية العبودية في شهر يونيو/ حزيران من خلال الاحتفال بما يسمى جونتيث (Juneteenth)، مع أخذ عطلة سنوية غير الرسمية، وتعزز أهمية ذلك لملايين من الأمريكيون الذين لا يزال يحملون على عاتقهم إرث الأمة التي تواجه الظلم العنصري.
    • النائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف يدلس بصوته على التعديلات الدستورية لروسيا الاتحادية (25 يونيو - 1 يوليو)، 25 يونيو 2020
    • عودة السفن غرومكي (ذات الصوت العالي) وسوفيرشيني (المثالي) إلى الميناء في فلاديفوستوك، الولايات المتحدة 26 يونيو 2020.
    • الرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارته للكنيسة الرئيسية للقوات المسلحة الروسية في حديقة باتريوت، روسيا 22 يونيو 2020
    • القاذفة الاستراتيجية من طراز تو-160 خلال الجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) فوق الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
    • مهرجان موسيقى أمام النصب التذكاري الوطن ينادي! بمناسبة عيد النصر، الذكرى الـ75 للانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في فولغوغراد، روسيا
    • أضواء النصر أمام مبنى الجامعة الحكومية موسكو بمناسبة عيد النصر، الذكرى الـ75 للانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في العاصمة موسكو
    • مكاك يتسلق على تمثال أمام معبد بوذي برانغ سام يود في لوب بوري، تايلاند، 20 يونيو 2020 منطقة محظورة على البشر - وهي مدينة تايلاندية قديمة يسيطر عليها القرود التي تبحث عن الوجبات السريعة، وتتكاثر بصورة خارجة عن نطاق السيطرة.
    • قارب ينقل أشخاص من الروهينغا القادمين من ميانمار، قبالة سواحل إندونيسيا، 25 يونيو 2020
    • احتجاجات حياة السود تهم (Black Lives Matter) في تولسا، أوكلاهوما، الولايات المتحدة، 20 يونيو 2020
    • الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فناء البيت الأبيض بعد عودته من حملة انتخابية في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما، الولايات المتحدة، 21 يونيو 2020
    • صلاة الفجر في مسجد الحرم الشريف، في مكة. أعلنت قررت السلطات السعودية إقامة موسم الحج هذا العام، بأعداد محدودة جدا من مختلف الجنسيات من المتواجدين داخل المملكة، 23 يونيو 2020
    • راعية أغنام في حقول بهاكتابور، نيبال 23 يونيو 2020
    • ألعاب نارية بمناسبة عيد النصر، الذكرى الـ75 للانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على ضفاف نهر أوب في نوفوسيبيرسك، روسيا 24 يونيو 2020
    • ألعاب نارية بمناسبة عيد النصر، الذكرى الـ75 للانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في العاصمة موسكو
    • ممارسة اليوغا مع الحفاظ على قاعدة التباعد الاجتماعي في تورونتو، كندا 23 يونيو 2020
    • جامع القمامة والخردة يدفع بدراجته ذات الثلاث عجلات، بينما يجلس المسيحيون في سياراتهم الخاصة في إطار الحفاظ على التباعد الاجتماعي، خلال صلاة في كنيسة بيثال أ غ بنغالورو، الهند، الأحد 21 يونيو 2020.
    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء في موسكو، 24 يونيو 2020
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104583/52/1045835218_0:320:3071:2048_1200x675_80_0_0_04efee46f17de1b2e12a289a614d92b3.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/photo/202006261045836399-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83/

    نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.

    احتفال روسيا هذا الأسبوع بعيد النصر بعروض عسكرية وجوية شاملة بعد تأجيله من 9 مايو/ أيار بسبب "كوفيد-19"، وإعلان السعودية عن حج محدود هذا العام بسبب الجائحة، وعودة السياحة إلى بعض الدول تدريجيا، ودخول أخرى في موجة ثانية من تفشي فيروس "كورونا"، استمرار احتجاجات مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة، ... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".

    الكلمات الدلالية:
    سبوتنيك, سبوتنيك
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook

    المزيد من الصور

    • ألعاب نارية بمناسبة عيد النصر، الذكرى الـ75 للانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في العاصمة موسكو
      Last update: GMT 11:47 25.06.2020
      GMT 11:47 25.06.2020

      الذكرى الـ 75 لعيد النصر: أحدث الأسلحة والتقاليد العريقة

      جرى، يوم أمس الأربعاء 24 يونيو/ حزيران، العرض العسكري الشامل في جميع مدن روسيا، بمناسبة مرور الذكرى الـ 75 للنصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، وذلك بعد أن تم تأجيله من يوم 9 مايو/ أيار بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد

      61
    • العرض العسكري الأول بمناسبة النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، الساحة الحمراء، موسكو 24 يونيو/ حزيران 1945
      Last update: GMT 11:35 23.06.2020
      GMT 11:35 23.06.2020

      بحضور الأبطال...العرض العسكري الأسطوري الأول لعيد النصر في 1945

      انتهت الحرب العالمية الثانية بهزيمة ألمانيا، وذلك بعد توقيعها على صك الاستسلام غير المشروط في إحدى ضواحي مدينة برلين، عاصمة الرايخ الثالث، في منتصف ليلة 9 مايو/ أيار 1945، وبحضور ممثلين عن القيادة العليا لقوات الحلفاء وممثلي القيادة العليا للجيش الألماني تحت الحراسة. لقد وضعت هذه الوثيقة التاريخية حدا قانونيا لأكثر الحروب دموية في تاريخ البشرية على الإطلاق.

      21
    • مهرجان التانغو الدولي في كولومبيا، 20 يونيو 2020
      Last update: GMT 14:49 22.06.2020
      GMT 14:49 22.06.2020

      الكمامات لم تنقص من إثارته... مهرجان التانغو الدولي

      أقيم يوم السبت الماضي، مهرجان رقص التانغو الدولي في دورته الـ14 في متحف متروبوليتان في مدينة ميديلين الكولومبية.

      12
    • المشاركون في فعالية شمعة الذكرى في حديقة النصر في مدينة قازان، 21 يونيو 2020
      Last update: GMT 08:56 22.06.2020
      GMT 08:56 22.06.2020

      شموع الذكرى الـ 75 لبداية الحرب الوطنية العظمى

      تقام في عدة مدن في روسيا، من 21 إلى 22 يونيو/ حزيران، فعاليات لإحياء ذكرى اندلاع الشرارة الأولى للحرب الوطنية العظمى (1941-1945).

      12
    الأفضل هذا الأسبوع
    الأفضل هذا الشهر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك