مع بداية حر الصيف... أوروبا تخرج عن طورها رغم الجائحة... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"

نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.
احتفال روسيا هذا الأسبوع بعيد النصر بعروض عسكرية وجوية شاملة بعد تأجيله من 9 مايو/ أيار بسبب "كوفيد-19"، وإعلان السعودية عن حج محدود هذا العام بسبب الجائحة، وعودة السياحة إلى بعض الدول تدريجيا، ودخول أخرى في موجة ثانية من تفشي فيروس "كورونا"، استمرار احتجاجات مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة، ... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".
جرى، يوم أمس الأربعاء 24 يونيو/ حزيران، العرض العسكري الشامل في جميع مدن روسيا، بمناسبة مرور الذكرى الـ 75 للنصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، وذلك بعد أن تم تأجيله من يوم 9 مايو/ أيار بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد
انتهت الحرب العالمية الثانية بهزيمة ألمانيا، وذلك بعد توقيعها على صك الاستسلام غير المشروط في إحدى ضواحي مدينة برلين، عاصمة الرايخ الثالث، في منتصف ليلة 9 مايو/ أيار 1945، وبحضور ممثلين عن القيادة العليا لقوات الحلفاء وممثلي القيادة العليا للجيش الألماني تحت الحراسة. لقد وضعت هذه الوثيقة التاريخية حدا قانونيا لأكثر الحروب دموية في تاريخ البشرية على الإطلاق.
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