مع بداية حر الصيف... أوروبا تخرج عن طورها رغم الجائحة... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"

احتفال روسيا هذا الأسبوع بعيد النصر بعروض عسكرية وجوية شاملة بعد تأجيله من 9 مايو/ أيار بسبب "كوفيد-19"، وإعلان السعودية عن حج محدود هذا العام بسبب الجائحة، وعودة السياحة إلى بعض الدول تدريجيا، ودخول أخرى في موجة ثانية من تفشي فيروس "كورونا"، استمرار احتجاجات مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة، ... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".