انتبه في السماء فتيات روسيات

تشهد أكاديمية كراسنودار العليا للطيران العسكري التي تحمل اسم سيروف، وقتا مثيرا في هذا الفصل من العام - قبول الطلاب والطالبات الجدد والتدريبات العملية الصيفية.

للسنة الرابعة على التوالي، تقيم الأكاديمية تدريبات في مجال "الهجوم، والطيران على متن المقاتلات والطائرات البعيدة المدى". وهذا ليس للذكور فقط، بل وللإناث أيضاً.

خلال الاختبارات التمهيدية، يجب على المقبلات على الأكاديمية إجراء عدة اختبارات مرورا بلجنة الفحص الطبي. .ولا بد أن يتمتع الطلاب والطالبات على حد سواء بأعصاب قوية وصحة من حديد. توجد عدة فصول مثيرة للاهتمام التي يمر بها الجميع، منها التدريب على القفز بالمظلات، والتدريب ما قبل الطيران في مجمع المحاكاة الصيفي على طائرات مخصصة لذلك.

ومن ثم، يتعين على الفتيات المجندات اللاتي يتدربن على «المقاتلات والطائرات الحربية الطويلة المدى»، أن يقدن مقاتلات من طراز "إل-39" (ألباتروس).

بعد انتهاء التدريبات، يمكنهن الاسترخاء والتحدث عن «أمور الفتيات»، على سبيل المثال: عن الفرق في نظم القيادة والتحكم في الطائرات الهجومية والمقاتلات!

كيف تصبح تلميذات الأمس طيارات عسكريات محترفات اليوم، ترون في عرض ألبوم صور من "سبوتنيك".