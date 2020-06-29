تسجيل
11:40 GMT29 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صور

    سحابة أفريقية ضخمة تجتاح القارة الأمريكية

    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • فتاة تلتقط صورة سيلفي على خلفية سحابة رملية على شاطئ المكسيك، 25 يونيو 2020
    • منظر يطل على مدينة سان سالفادور على خلفية العاصفة الرملية، السلفادور 26 يونيو 2020
    • صورة لاقتراب العاصفة الرملية من السواحل الأمريكية من القمر الصناعي OES-East التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، الولايات المتحدة 24 يونيو 2020
    • أثناء اقتراب العاصفة الرملية من ولاية ألاباما، الولايات المتحدة، يونيو 2020
    • شخص يسير على خلفية العاصفة الرملية في هافانا، كوبا، 25 يونيو 2020
    • عاصفة كهربائية تندمج مع العاصفة الرملية فوق جزيرة أناستاسيا على ساحل ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة، 27 يونيو 2020
    • غروب الشمس على خلفية العاصفة الرملية، 26 يونيو 2020
    • رجل يحمل طفله على خلفية غروب أثناء العاصفة الرملية في حديقة مدينة كانساس سيتي، 26 يونيو 2020
    • العاصفة الرملية في بريدج تاون، باربادوس، 23 يونيو 2020
    • شرطيان يرتديان كمامات و يسيران على خلفية العاصفة الرملية في هافانا، كوبا، 24 يونيو 2020
    © AFP 2020 / Elizabeth Ruiz
    فتاة تلتقط صورة سيلفي على خلفية سحابة رملية على شاطئ المكسيك، 25 يونيو 2020
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104585/97/1045859741_0:512:2730:2048_1200x675_80_0_0_e5542790f3a8050d6db09d0a88a8d024.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/photo/202006291045859968-%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9/

    رصدت الأقمار الصناعية التابعة لوكالة الفضاء "ناسا" الأمريكية صورا مذهلة لاقتراب العاصفة الرملية من سواحل الولايات المتحدة، التي خرجت من قارة أفريقيا عبورا بالمحيط الأطلسي.

    وأفادت الوكالة  أن ظاهرة العواصف الرملية القادمة من الصحراء الأفريقية ليست ظاهرة جديدة، إلا أن العاصفة الترابية الحالية جاءت على نطاق واسع جدا، وسجلت الأقمار الصناعية لـ"ناسا" عمود الرمال الضخم لأول مرة بهذا الحجم الهائل.

    وغطت سحابة ضخمة من الغبار الصحراوية أكثر من ثمانية آلاف كيلومتر، وصولاً إلى القارة الأمريكية بما فيها المكسيك وكوبا. وفي غضون دقائق، اختفت الشمس من على الساحل، وتحولت السماء إلى اللون البني الداكن.

    ترون في عرض ألبوم "سبتونيك" صورا مذهلة للعاصفة الهائلة من الأقمار الصناعية والمصورين والمواطنين.

    الكلمات الدلالية:
    المكسيك, الولايات المتحدة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook

    المزيد من الصور

    • تدريبات طالبات الأكاديمية العسكرية العليا في كراسنودار في مجال الهجوم والطيران على المقاتلات والطائرات الطويلة المدى في القاعدة الجوية كوشيفسكي في إقليم كراسنودارسكي كراي.
      Last update: GMT 09:34 29.06.2020
      GMT 09:34 29.06.2020

      انتبه في السماء فتيات روسيات

      تشهد أكاديمية كراسنودار العليا للطيران العسكري التي تحمل اسم سيروف، وقتا مثيرا في هذا الفصل من العام - قبول الطلاب والطالبات الجدد والتدريبات العملية الصيفية.

      15
    • إعادة فتح المنتجعات السياحية أمام السياح في أنطاليا جنوب تركيا بعد الإغلاق التام بسبب فيروس كورونا. عادة في هذا الوقت من العام تضج أنطاليا بالسياح، 19 يونيو 2020
      Last update: GMT 09:34 26.06.2020
      GMT 09:34 26.06.2020

      مع بداية حر الصيف... أوروبا تخرج عن طورها رغم الجائحة... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"

      نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.

      30
    • ألعاب نارية بمناسبة عيد النصر، الذكرى الـ75 للانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في العاصمة موسكو
      Last update: GMT 11:47 25.06.2020
      GMT 11:47 25.06.2020

      الذكرى الـ 75 لعيد النصر: أحدث الأسلحة والتقاليد العريقة

      جرى، يوم أمس الأربعاء 24 يونيو/ حزيران، العرض العسكري الشامل في جميع مدن روسيا، بمناسبة مرور الذكرى الـ 75 للنصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، وذلك بعد أن تم تأجيله من يوم 9 مايو/ أيار بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد

      61
    • العرض العسكري الأول بمناسبة النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، الساحة الحمراء، موسكو 24 يونيو/ حزيران 1945
      Last update: GMT 11:35 23.06.2020
      GMT 11:35 23.06.2020

      بحضور الأبطال...العرض العسكري الأسطوري الأول لعيد النصر في 1945

      انتهت الحرب العالمية الثانية بهزيمة ألمانيا، وذلك بعد توقيعها على صك الاستسلام غير المشروط في إحدى ضواحي مدينة برلين، عاصمة الرايخ الثالث، في منتصف ليلة 9 مايو/ أيار 1945، وبحضور ممثلين عن القيادة العليا لقوات الحلفاء وممثلي القيادة العليا للجيش الألماني تحت الحراسة. لقد وضعت هذه الوثيقة التاريخية حدا قانونيا لأكثر الحروب دموية في تاريخ البشرية على الإطلاق.

      21
    الأفضل هذا الأسبوع
    الأفضل هذا الشهر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك