بسرعة البرق... صور مذهلة ونادرة لعواصف رعدية حول العالم

البرق هو إحدى أخطر الظواهر الطبيعية وأكثرها غموضا وجمالاً في آن واحد.

البرق هو الشرارة الكهربائية التي تحدث في الغلاف الجوي للأرض، والناجمة عن التقاء شحنتين متعاكستين بين السحابة والأرض خلال العواصف الرعدية، عادة، ويصحبه الرعد.

يدرس العلماء ظاهرة البرق منذ قرون، لكن طبيعة ولادة هذه الظاهرة لا تزال غامضة.

وينقسم البرق إلى: برق سحابة-أرض، وبرق سحابة-سحابة، وبرق سحابة-طبقات الجو العليا. وأكثر الأنواع التي لا تزال غير مستكشفة هي كرات البرق (أو البرق الكروي)، التي يمكن ان تتواجد وتتحرك في الغلاف الجوي لبضع دقائق، والذي يعتبر ظاهرة مناخية نادرة.

وسُجلت أطول شرارة برق في أوكلاهوما، حيث بلغ طولها 321 كيلومترا. بينما أطول مدة للبرق تم تسجيلها في جبال الألب، وبلغت مدتها الزمنية 7.74 ثانية.

وقد جمعت "سبوتنيك" أكثر صور العواصف الرعدية روعة.