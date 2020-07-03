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    الجراد يستهل يوليو بغزو باكستان...أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • فتاة في حقل زهور اللافندر. تشغل مزارع اللافندر أكثر من 120 هكتارًا في منطقة باختشيساراي بالقرب من قرية تورغينيفكا، شبه جزيرة القم الروسية 1 يوليو 2020
    • إطلاق قطار الشحن على جسر القرم، 30 يونيو 2020
    • بائع يرتدي كمامة للحد من انتشار فيروس كورونا، يحمل العارضات التي تعرض بدلات السباحة، في سوق أحد شوارع ريو دي جانيرو، البرازيل 29 يونيو 2020. سمحت سلطات ريو في نهاية هذا الأسبوع للتجارة وصالونات التجميل بفتح أبوابها للزبائن حيث بدأت السلطات بتخفيف الاجراءات الاحترازية في المدينة بعد إغلاقها وسط تفشي الوباء.
    • مزارعون يحاولون إبعاد سرب من الجراد من حقل في ضواحي سوكور في مقاطعة السند الجنوبية في 1 يوليو 2020. يكافح المزارعون أسوأ كارثة للجراد منذ 25 عامًا يمحو محاصيل كاملة في قلب الأراضي الزراعية في باكستان.
    • وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى مركز الاقتراع في مبنى أكاديمية العلوم الروسية بالعاصمة موسكو للتصويت على التعديلات الدستورية، 1 يوليو 2020
    • الأمير البريطاني تشارلز ينظر إلى خنزير غلوسيستيرشاير أولد سبوت مع خنازيرها الصغيرة خلال زيارة إلى مزرعة كوتسولد في غيتينغ باور بالقرب من تشيلتنهام، بريطانيا 1 يوليو 2020. تعمل حدائق المزرعة على الحفاظ على السلالات المحلية البريطانية، وتشجع الزوار على العودة إليها بانتظام على مدار السنة لمشاهدة الحيوانات تتغير وتتطور.
    • قرويون يجرون طوفًا مؤقتًا عبر حقل غمرته المياه للوصول إلى مكان أكثر أمانًا في قرية مايونغ المتضررة من الفيضانات في منطقة موريغاون، في ولاية آسام الشمالية الشرقية، الهند 29 يونيو 2020.
    • راقصة الجمباز الإيقاعي والراقصة هانا مارتن خلال جلسة تدريبية في جسر أوس فالي فياداكت، بعد تخفيف قيود كورونا، ساسكس ، بريطانيا ، 29 يونيو 2020.
    • مراقب الشرطة في جورج سكوير، غلاسكو في 27 يونيو 2020 ، بعد تقارير أفادت بوقوع مظاهرة بعد حادثة طعن في فندق بارك إن في اليوم السابق. قالت الشرطة الإسكتلندية ، يوم الجمعة، إن ضباط مسلحين أطلقوا النار على رجل بعد أن طعن مشتبه به ستة أشخاص في غلاسكو، بينهم أحد زملائهم.
    • برج سباسكايا على خلفية غروب شمس جميل على الساحة الحمراء، موسكو 27 يونيو 2020
    • المصطافون على شاطئ تسيرك في سوتشي، بعد رفع ميدو السفر داخل روسيا 27 يونيو 2020
    • 30 يونيو 2020، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يزرعان شجرة التنوب في حفل افتتاح لنصب تذكاري للجندي السوفيتي في مدينة رجيف الروسية.
    • 30 يونيو 2020، النصب التذكاري للجندي السوفيتي في مدينة رجيف الروسية.
    • يظهر تلاميذ مدرسة سام خوك وهم يرتدون كمامات داخل صناديق الاقتراع القديمة، التي تم إعادة استخدامها في أقسام حيث يحضرون الفصل بعد أن خففت الحكومة التايلاندية من إجراءات العزل وأدخلت قاعدة التباعد الاجتماعي لمنع انتشار كوفيد-19، بعد إعادة فتح المدارس في جميع أنحاء البلاد، في مقاطعة باثوم ثاني، تايلاند، 1 يوليو 2020.
    • امرأة تبتسم في حقل أرز خلال يوم الأرز الوطني، الذي يمثل بداية موسم زراعة الأرز السنوي، في قرية توكا على مشارف كاتماندو في 29 يونيو 2020.
    • الألعاب النارية في مهرجان آليه باروسا) الأشرعة الحمراء في سان بطرسبورغ، وهو احتفال سنوي بمناسبة تخرج تلاميذ المدارس في روسيا، الذي أقيم هذا العام دون حضور يذكر بسبب كورونا، 27 يونيو 2020
    • امرأة تلتقط صورًا للخريجين أثناء مراسم توزيع الدبلوم في الأكاديمية العسكرية في بيلاروسيا، وسط تفشي مرض فيروس التاجي كوفيد-19 في مينسك، بيلاروسيا، 27 يونيو 2020.
    • الناس يسيرون في طوابير إلى منطقة نهر سولت وسط تفشي مرض فيروس كورونا كوفيد-19 في أريزونا، الولايات المتحدة 27 يونيو 2020.
    • رجل يدفع عربة مملوءة بأسطوانات غاز البترول المسال في شارع فيه دوائر للمارة للحفاظ على التباعد الاجتماعي بعد تخفيف بعض القيود بعد إغلاق تام فرض لإبطاء انتشار مرض (COVID-19) في مومباي، الهند، 1 يوليو 2020.
    • موظف في القطاع الصحي يتفقد المواطنين لاجراء اختبار فيروس كورونا في مومباي، الهند، 1 يوليو 2020.
    • الشرطة تعتقل متظاهرا ضد قانون الأمن القومي الجديد في هونغ كونغ، 1 يوليو 2020
    • امرأة تلتقط صورة سيلفي لها مع أصدقائها في ميامي بيتش، بعد رفع قيود الحجر الصحي في فلوريدا في 26 يونيو 2020
    • ركام مباني دمرت جراء قصف في بلدة أريحا،على خلفية السماء المرصعة بالنجوم ومجرة درب الدبانة في محافظة إدلب السورية، سوريا 27 يونيو 2020.
    • عملية حرق المخدرات المهربة في يانغون، ميانمار 26 يونيو 2020
    • المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قلعة ميسبرغ، ألمانيا 29 يونيو 2020
    • مظاهرات واسعة النطاق في الخرطوم، يطالب فيها المواطنون بالإصلاح، السودان 30 يونيو 2020
    • البرق يضرب سماء مدينة ناجيكانيزسا، المجر ، 26 يونيو 2020
    • فتاة تلقي الماء على صديقتها وهي تلعب تحت المطر في هافانا، كوبا، 1 يوليو 2020.
    • قطة على الكورنيش خلال فترة حظر التجول المفروض بسبب كورونا في العاصمة الجزائرية، 29 يونيو 2020
    © Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
    فتاة في حقل زهور اللافندر. تشغل مزارع اللافندر أكثر من 120 هكتارًا في منطقة باختشيساراي بالقرب من قرية تورغينيفكا، شبه جزيرة القم الروسية 1 يوليو 2020
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    نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.

     روسيا صوتت على التعديلات الدستورية، غزو الجراد لباكستان، طلاب يقدمون الامتحانات في "ظروف كورونية" صعبة وآخرون يحتفلون بانتهاء العام الدراسي،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".

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    سبوتنيك, سبوتنيك
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