كمامات وتباعد اجتماعي وأعصاب من حديد...كيف اجتاز الطلاب الامتحانات حول العالم

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مع بداية تفشي وباء "كورونا"، أعلنت كثير من دول العالم عن إغلاق تام للبلاد، واتخذت إجراءات احترازية مشددة مختلفة للوقاية من مرض "كوفيد-19". أغلقت الحدود بين الدول ومنعت حركة التنقل والسفر، كما تم إرسال موظفي شركات وتلاميذ مدارس وطلاب جامعات إلى نظام العمل والدراسة عن بعد من المنزل.
واتخذت بعض دول العالم قرارا بإنهاء الفصل الدراسي لهذا العام، ودول أخرى قررت تأجيله لما بعد تخفيف قيود الإغلاق التام لمواصلة الفصل الدراسي وتقديم امتحانات الفصل النهائي واختبارات القبول في الجامعات بشكل نظامي.
وترون في عرض ألبوم "سبوتننيك" صوراً مختارة لتلاميذ مدارس وطلاب يقدمون امتحانات في ظروف كورونا الجديدة.
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