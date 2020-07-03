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    كمامات وتباعد اجتماعي وأعصاب من حديد...كيف اجتاز الطلاب الامتحانات حول العالم

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    • مراقب في قاعة الامتحانات النهائية، وسط مخاوف من تفشي مرض كوفيد-19 في هاندان، الصين، 1 يوليو 2020
    • طبيب يفحص طالبا في الثانوية العامة قبل دخوله قاعة الامتحانات النهائية، وسط مخاوف من تفشي مرض كوفيد-19 في القاهرة، مصر، 21 يونيو 2020
    • التلاميذ قبل بدء الامتحان الحكومي الموحد في علوم الكمبيوتر في صالة الألعاب الرياضية متعددة التخصصات رقم 12 في تشيتا، روسيا 3 يوليو 2020
    • حارس مدرسة يفحص طالبا في الثانوية العامة قبل دخوله قاعة الامتحانات النهائية، وسط مخاوف من تفشي مرض كوفيد-19 في القاهرة، مصر، 21 يونيو 2020
    • اختبار قبول في جامعة في بلغراد، صربيا 30 يونيو 2020
    • طالبة ترتدي كمامة تظهر يطاقتها الثبوتية لدى وصولها إلى الحرم الجامعي الرئيسي لجامعة إسطنبول لإجراء امتحانات القبول بالجامعة الوطنية، وسط انتشار مرض فيروس التاجي كوفيد-19) في اسطنبول، تركيا 27 يونيو 2020
    • طالب في الثانوية العامة يعقم يديه قبل دخول قاعة الامتحانات النهائية، وسط مخاوف من تفشي مرض كوفيد-19 في القاهرة، مصر، 21 يونيو 2020
    • اختبار قبيل الامتحانات في قاعة للمعارض كولن ميس في جامعة كولن، ألمانيا 2 يونيو 2020
    • فحص تلاميذ المدرسة رقم 2030 قبل دخول قاعة الامتحانات الحكومية الموحدة، وسط مخاوف من تفشي مرض كوفيد-19 في موسكو، روسيا، 3 يوليو 2020
    • طلاب في الثانوية العامة يرتدون كمامات ينتظرون دورهم في الدخول إلى قاعة الامتحانات النهائية، وسط مخاوف من تفشي مرض كوفيد-19 في القاهرة، مصر، 21 يونيو 2020
    • اختبار قبول في جامعة في بلغراد، مع الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي، صربيا 30 يونيو 2020
    • طلاب في الثانوية العامة يرتدون كمامات في القاعة في اليوم الأول من الامتحانات النهائية، وسط مخاوف من تفشي مرض كوفيد-19 في القاهرة، مصر، 21 يونيو 2020
    • تلاميذ مدرسة ج.ف. كينيدي ينتظرون دورهم لدخول قاعة الامتحانات الحكومية الموحدة، وسط مخاوف من تفشي مرض كوفيد-19 في روما، إيطاليا، 17 يونيو2020
    • طبيب يفحص طالبا في الثانوية العامة قبل دخوله قاعة الامتحانات النهائية، وسط مخاوف من تفشي مرض كوفيد-19 في القاهرة، مصر، 21 يونيو 2020
    • تلاميذ قبل دخول قاعة الامتحانات الحكومية الموحدة، يرتدون كمامات وسط مخاوف من تفشي مرض كوفيد-19 في فلاديفوستوك، روسيا، 3 يوليو 2020
    • تلميذ في المرحلة الإعدادية يرتدي كمامة قبل دخوله قاعة الامتحانات النهائية، وسط مخاوف من تفشي مرض كوفيد-19 في القاهرة، مصر، 21 يونيو 2020
    • طالبة في الفصل الدراسي قبل بدء الامتحان الحكومي الموحد في علوم الكمبيوتر في المركز التربوي للألعاب الرياضية رقم 6 غورنوستاي في نوفوسيبيرسك الروسية، 3 يوليو 2020
    © REUTERS / China Daily
    مراقب في قاعة الامتحانات النهائية، وسط مخاوف من تفشي مرض "كوفيد-19" في هاندان، الصين، 1 يوليو 2020
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    مع بداية تفشي وباء "كورونا"، أعلنت كثير من دول العالم عن إغلاق تام للبلاد، واتخذت إجراءات احترازية مشددة مختلفة للوقاية من مرض "كوفيد-19". أغلقت الحدود بين الدول ومنعت حركة التنقل والسفر، كما تم إرسال موظفي شركات وتلاميذ مدارس وطلاب جامعات إلى نظام العمل والدراسة عن بعد من المنزل.

    واتخذت بعض دول العالم قرارا بإنهاء الفصل الدراسي لهذا العام، ودول أخرى قررت تأجيله لما بعد تخفيف قيود الإغلاق التام لمواصلة الفصل الدراسي وتقديم امتحانات الفصل النهائي واختبارات القبول في الجامعات بشكل نظامي.

    وترون في عرض ألبوم "سبوتننيك" صوراً مختارة لتلاميذ مدارس وطلاب يقدمون امتحانات في ظروف كورونا الجديدة.

    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
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