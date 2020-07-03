كمامات وتباعد اجتماعي وأعصاب من حديد...كيف اجتاز الطلاب الامتحانات حول العالم

مع بداية تفشي وباء "كورونا"، أعلنت كثير من دول العالم عن إغلاق تام للبلاد، واتخذت إجراءات احترازية مشددة مختلفة للوقاية من مرض "كوفيد-19". أغلقت الحدود بين الدول ومنعت حركة التنقل والسفر، كما تم إرسال موظفي شركات وتلاميذ مدارس وطلاب جامعات إلى نظام العمل والدراسة عن بعد من المنزل.