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    في اليوم العالمي للتقبيل... قبلات من شخصيات سياسية مشهورة

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    • رئيس الوزراء فلاديمير بوتين (حينئذ) خلال رحلة إلى قرية نيفسكايا دوبروفكا الروسية، عام 2010
    • المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب لمنصب نائب الرئيس، يقبل المرشح الجمهوري حاكم ولاية إنديانا مايك بنس، بعد خطاب خلال جلسة اليوم الثالث للمؤتمر الوطني الجمهوري في كليفلاند، 20 يوليو 2016.
    • رئيس الوزراء الهولندي الليبرالي المحافظ مارك روته يقبل يد رئيسة مجلس النواب أنوشكا فان ميلتنبرغ، قبل بدء جلسة نقاش في مؤتمر الاتحا دالأوروبي، 18 ديسمبر 2013
    • مؤيد مجهول يعانق ويقبّل رئيس الوزراء التركي عدنان مندريس في اسطنبول، تركيا 26 فبراير 1959
    • رئيس الوزراء الأسترالي جون هوارد وعائلته، يقبل رأس حفيده الصغير في بريزبن، أستراليا عام 2007
    • نائب وزير الخارجية السعودي الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود (يمين) والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني (يسار)، يتبادلان قبلة تقليدية على هامش اجتماع لمناقشة الحوار بين الدول الست لدول مجلس التعاون الخليجي وروسيا في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 1 نوفمبر 2011
    • المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يلقيان التحية على بعضهما البعض ويتعانقان قبل قمة ويمار الثلاثية في بولندا، 7 فبراير 2011
    • المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية جورج بوش الابن، يقبل مقدمة البرامج التلفزيونية والممثلة أوبرا وينفري بعد ظهورها في برنامجها في 19 سبتمبر 2000 في شيكاغو ، ولاية إلينوي.
    • المرشح من الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، نائب الرئيس السابق جو بايدن (يمين الصورة) يقبل حفيدته فينيجان بايدن، خلال حملته الانتخابية في 2 فبراير 2020 في دوبوك ، ولاية أيوا
    • الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف (يمين) خلال نزهته ضفة نهر بيرا، هنأ أحد المتزوجين حديثًا على زواجهما بقبلة للعروس، بيروبيدجان الروسية 2 فبراير 2010
    • رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر (يسار) يقبل نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز، قبل إلقاء خطابه عن حالة الاتحاد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، فرنسا 13 سبتمبر 2017
    • الممثل الأسترالي هيو جاكمان ورئيسة الوزراء الأسترالية جوليا جيلارد في العرض الأول لفيلم وولفرين في سيدني، أستراليا 24 يوليو 2012
    • الرئيس الأمريكي باراك أوباما يقبل زعيمة الحزب الديمقراطي لميانمار أون سان سو تشي خلال مؤتمر صحفي في يانغون، ميانمار 19 نوفمبر 2012
    • وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يقبل وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس لدى وصولها لاجتماع في موسكو، روسيا 22 أكتوبر 2006
    • مواطنة محلية،جان بيترسون، تقبل فجأة رئيس الوزراء توني بلير خلال زيارته إلى وايثنشاو بالقرب من مانشستر، إنجلترا 31 يناير 2005
    • الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري يقبل زوجته على الشرفة، بعد كلمة أمام المواطنين المتجمهرين أمام مقره في بوينس آيرس، 10 ديسمبر 2015
    • السياسي ميلوس زيمان يقبل زوجته بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية التشيكية في براغ، التشيك 27 يناير 2018
    • المرشح الرئاسي الكوري الجنوبي مون جايين (يسار) من الحزب الديمقراطي يتلقى قبلة من عضو حزبه آهن هي-جونغ (يمين)، الذي كان مرشحًا مرشحًا أيضا للرئاسة، أثناء اجتماعهم لمشاهدة بث إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في حديقة بالقرب من البيت الأزرق الرئاسي في سيول، 9 مايو 2017
    © Sputnik . Alexei Druzhinin
    رئيس الوزراء فلاديمير بوتين (حينئذ) خلال رحلة إلى قرية نيفسكايا دوبروفكا الروسية، عام 2010
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    يصادف اليوم، 6 يوليو/ حزيران، اليوم العالمي للتقبيل (World Kiss Day or World Kissing Day)، الذي ظهر لأول مرة في بريطانيا.

    تجري في العديد من مدن العالم في هذا اليوم، مسابقات التقبيل والتي يتمتع المشاركون فيها بفرصة للفوز بجوائز وهدايا مختلفة.

    كيف ظهرت القبلة؟ اختلف العلماء والمؤرخون حول ظهور القبلة الأولى في العالم ولم يتم تحديد لمن تُنسب.

    إن علماء الأنثروبولوجيا والمؤرخين والفلاسفة لم يتفقوا بعد على سبب ظهور الفعل نفسه وهناك العديد من النظريات حول ذلك. إلا أنهم اتفقوا على نقطة هامة - أنه من قيم الثقافة المتعارفة عليها لدى شعوب مختلفة في العالم للتعبير عن المشاعر تجاه الطرف الآخر.

    ترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" مجموعة مختارة من قبلات السياسيين العالميين. مثل هذه الصور ستكون نادرة جدا بعد الوضع العالمي الجديد وأنظمة التباعد الاجتماعي المتبع حول العالم لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

    الكلمات الدلالية:
    بريطانيا
    معايير المجتمعنقاش
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