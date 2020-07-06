في اليوم العالمي للتقبيل... قبلات من شخصيات سياسية مشهورة

يصادف اليوم، 6 يوليو/ حزيران، اليوم العالمي للتقبيل (World Kiss Day or World Kissing Day)، الذي ظهر لأول مرة في بريطانيا.

تجري في العديد من مدن العالم في هذا اليوم، مسابقات التقبيل والتي يتمتع المشاركون فيها بفرصة للفوز بجوائز وهدايا مختلفة.

كيف ظهرت القبلة؟ اختلف العلماء والمؤرخون حول ظهور القبلة الأولى في العالم ولم يتم تحديد لمن تُنسب.

إن علماء الأنثروبولوجيا والمؤرخين والفلاسفة لم يتفقوا بعد على سبب ظهور الفعل نفسه وهناك العديد من النظريات حول ذلك. إلا أنهم اتفقوا على نقطة هامة - أنه من قيم الثقافة المتعارفة عليها لدى شعوب مختلفة في العالم للتعبير عن المشاعر تجاه الطرف الآخر.

ترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" مجموعة مختارة من قبلات السياسيين العالميين. مثل هذه الصور ستكون نادرة جدا بعد الوضع العالمي الجديد وأنظمة التباعد الاجتماعي المتبع حول العالم لمواجهة تفشي فيروس كورونا.