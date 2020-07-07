إهداء إلى سوريا... حفل الصداقة والأخوة في إيطاليا

أقيم، يوم الأحد الماضي، حفل الصداقة الرابع والعشرين في الموقع الأثري بايستوم، حيث شارك عازفون من الشتات السوري في أوروبا.

عزف تسعة موسيقيين من الشتات السوري في أوروبا، في حفل الصداقة الرابع والعشرين الذي أقامه "قائد الأوركسترا" الموسيقار الإيطالي ريكاردو موتي، هذا العام في موقع بايستوم (أو بيستوم) الأثري في جنوب إيطاليا، ولم يتمكن آخرون من المجيء من سوريا بسبب وباء كورونا.

الحفل الموسيقي أوركسترا لويجي شيروبيني للشباب" الذي أسسه موتي، هو جزء من سلسلة المهرجان الصيفي "رافينا"، والذي أهداه هذا العام لعالم الآثار السوري خالد الأسعد والسياسية السورية الكردية هفرين خلف، اللذين قتلا خلال الحرب في سوريا.

وقال موتي لوكالة "أسوشيتد برس" في وقت سابق من الشهر الجاري في رافينا:

"هذه الحفلات الموسيقية تمنح رافينا إمكانية أن تكون سفيرًا مهمًا للسلام والأخوة من إيطاليا".