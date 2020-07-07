احتجاجات كورونية... غضب العرائس بسبب إلغاء زفافهن

تعرض قطاع صناعة الزفاف في روما - إحدى الصناعات الرئيسية في المدينة - لضربة شديدة بسبب القيود التي فرضتها الحكومة الإيطالية خلال انتشار فيروس "كورونا.

وليست العرائس فقط من اضطررن إلى تأجيل أو إلغاء "يومهن الكبير". صالونات التجميل وطهاة الطعام والخياطون وأصحاب أماكن إقامة حفلات الزفاف والموسيقيون وغيرهم، جميعهم تعرضوا للأزمة الاقتصادية.

قام عدد من النساء اللواتي اضطررن إلى تأجيل مراسم زفافهن، اليوم الثلاثاء، باحتجاج أمام نافورة تريفي - وهي منطقة شهيرة للجذب السياحي. كما احتجوا خارج المباني البرلمانية مع ممثلي القطاعات الأخرى. ويذكر أن هذه الاحتجاجات نظمتها جمعية الزفاف الإيطالية.