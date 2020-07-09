مطعم ومراجيح فوق الجبال... كيف تقضي عطلة الصيف في روسيا

بعد إعادة فتح الشواطئ أمام المواطنين الروس أعيد افتتاح جميع الفنادق والمجمعات الرياضية الشتوية في المنتجع السياحي "كراسنايا بوليانا"، ليس فقط أمام الزوار المحليين بل السياح من جميع أنحاء روسيا أيضا، وذلك بعد إغلاق دام أكثر من ثلاثة أشهر، بسبب القيود التي فرضتها البلاد لمنع تفشي فيروس كورونا.

أفادت أولغا فيليبينكوفا، مديرة التطوير الاستراتيجي للمنتجع في مؤتمر صحفي الشهر الماضي، أن الفنادق في منتجع "كراسنايا بوليانا" في سوتشي ستفتح في الأول من يوليو/ تموز، وأنه بمجرد ما تم الإعلان عن ذلك حتى بدأت الفنادق تشهد حياة جديدة - نشاطا ملحوظاً في حجز غرف الفنادق في الفترة من يوليو/ تموز إلى أغسطس/ آب.

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