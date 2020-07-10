النساء السلافيات... جمال وسحر وإلهام

يُقال إن المرأة السلافية هي الأجمل في العالم؛ وما يهم أكثر، إنها جميلة من الداخل أيضًا.

تمتلك المرأة السلافية (السلاف هم مجموعة إثنية لغوية هندو أوروبية، مواطنون في أوراسيا) جمالًا حقيقيًا وطبيعيًا، مزيجًا من الشرق والغرب: عظام وجنتي الوجه مرتفعة والوجه نفسه دائري، وخطوط الوجه ناعمة، ولون الجلد فاتح، والعيون خضراء (نادرة) أو زرقاء أو رمادية، والشعر بني فاتح أو داكن.

بالإضافة إلى تمتعهن بموهبة طبيعية، تبذل الفتيات السلافيات قصارى جهدهن للحفاظ على جمالهن من خلال الاهتمام بمظهرهن كثيراً. لهذا السبب فهن غالبًا ما يتصدرن قائمة الحسناوات لأشهر المجلات العالمية ومسابقات الجمال الدولية.

قال سيد الأدب الروسي الكلاسيكي وكاتب القصص القصيرة، ميخائيل دوستويفسكي، ذات مرة أن «الجمال سينقذ العالم». فتحققوا من خلال مشاهدة ألبوم «سبوتنيك» ما إذا كان ذلك صحيحًا…