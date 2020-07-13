افتتاح "حفلات السيارات" في موسكو

افتتح في موسكو مهرجان "Live&Drive" الموسيقي، الذي يقام هذا العام بطريقة خاصة - على مواقف سيارات ملعب لوجنيكي في موسكو، وذلك للمحافظة على قاعدة التباعد الاجتماعي في ظل وباء كورونا.

تقام عروض الفنانين على خشبة المسرح أمام الجمهور الحاضر الذي وصل إلى موقف السيارات التابع لملعب لوجنيكي. ويمكن متابعة جدول الحفلات وشراء التذاكر على موقع المهرجان.

كما ينطلق مشروع عروض سينما السيارات المجانية في أيام السبت، ابتداءا من 18 يوليو/ تموز، التي ستقام على موقف السيارات بالقرب من مترو "فيلاتوف لوغا" في موسكو. ويمكن التسجيل للعرض الأول منذ اليوم على موقع "كينو-باركينغ". ويعرض فيلم واحد فقط خلال اليوم.

ويخطط منظمو الفعالية عرض 17 فيلما في الفترة من يوليو/ تموز حتى أكتوبر/ تشرين الأول، ويتوقعون زيارة لـ1700 سيارة خلال هذه الفترة.