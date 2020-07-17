أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي ــ لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.
اشتباكات حدودية بين أرمينيا وأذربيجان، وفيضانات كبيرة تشمل الصين وبنغلادش وإندونيسيا والهند، واحتجاجات عارمة في لبنان بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، ونشاط السياحة الداخلية بعد رفع قيود الحركة داخل البلاد، وفرنسا تحتفل بيوم باستيل... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".
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