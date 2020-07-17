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    أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • عارضات يرتدين كمامات في الحفل الـ41 لافتتاح معرض بانكوك الدولي للسيارات، بجوار سيارة أودي تي تي إر إس كوب، 14 يوليو 2020
    • قرية غارقة في مقاطعة جيانغشي الصين، 15 يوليو 2020
    • فتيات أثناء التقاط صور لزهور عباد الشمس في الحقل في منطقة سيمفيروبول، شبه جزيرة القرم الروسية 9 يوليو 2020
    • مذنب نيو ويز (NEOWISE)، 11 يوليو 2020 في اليابان
    • رعي الأبقار في السهوب بالقرب من قرية سوليونوأزورنويه في جمهورية خاكاسيا الروسية، 13 يوليو 2020
    • فيضانات آسيا، فتاة تجلس بجوار امرأة في بنغلادش، بعد الفيضانات الكبيرة التي أصابت معظم مناطق آسيا 16 يوليو 2020
    • عواقب الاشتباكات الحدودية بين أذربيجان و أرمينيا،  13 يوليو 202
    • رجل يرتدي كمامة يسير أمام نافذة متجر في لندن، 14 يوليو 2020. تطالب الحكومة البريطانية المواطنين بارتداء الكمامات داخل المتاجر حيث سعت لتوضيح رسالتها بعد أسابيع من المراوغة وسط وباء كوفيد-19 .
    • رجال على شاطئ سيفاستوبل في يوم حار، شبه جزيرة القرم الروسية 13 يوليو 2020
    • يوميات غيشا - تجهيزات فنيات غيشا اليابانية قبل دخولهن مطعم أسادا لترفيه الزبائن في طوكيو، اليابان 16يوليو 2020
    • رجل يضع طين الكبريتيد على جسم المرأة من بحيرة طوس في منطقة شيرينسكي بجمهورية خاكاسيا الروسية، 13 يوليو 2020
    • ألعاب نارية على خلفية برج إيفل بمناسبة يوم الباستيل 14 يوليو 2020
    • فتيات من الفرقة التشكيلية مع كلاب الاستطلاع، خلال مسابقة فيرني دروغ (صديق الصادق) لجميع أقسام الجيش، في القاعدة العسكرية رقم 470 لوسام النجمة الحمراء في ضواحي موسكو 11 يوليو 2020
    • موظف من القطاع الصحي يأخذ استراحة أثناء انتظار الناس لجمع عينات لإجراء اختبارات لمرض الفيروس التاجي (كوفيد-19)، وسط انتشار الوباء في نيودلهي، الهند 10 يوليو 2020.
    • متظاهر مناهض للحكومة يرتدي قناع مهرج بينما يقوم آخرون بحرق الإطارات والخشب لإغلاق طريق في بيروت، في إطار احتجاجات عارمة في لبنان لسوء الأحوال الاقتصادية في البلاد، 14 يوليو 2020.
    • يشاهد الزائرون مشاهد المدينة البانورامية من برج سي إن الذي يبلغ ارتفاعه 553 مترًا (1815 قدمًا) ، والذي أعيد افتتاحه لأول مرة منذ فرض قيود منع المرض التاجي (كوفيد-19) في تورونتو ، أونتاريو، كندا 15 يوليو 2020.
    • مقاتلة اعتراضية من طراز ميغ-31 تقلع أثناء رحلة تدريبية في مركز الطيران باسم ف. ب. تشكالوف، 10 يوليو 2020
    • قوات الأمن العراقية تقف أمام متظاهرين في احتجاجات مناهضة للحكومة أثناء زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى البصرة، العراق، 15 يوليو 2020.
    • فرقة Queens الغنائية الروسية في حفل فتح عروض سينما السيارات، مع المحافظة على قاعدة التباعد الاجتماعي، منعا لانتشار فيروس كورونا في موسكو، 11 يوليو 2020
    • المشاركون في المرحلة الأولى من المسابقة الروسية للشرطة العسكرية ستراجا بوريداكا (حراس القانون) في ضواحي موسكو، 13 يوليو 2020
    • امرأة تحمل مظلة مرسوم عليها الفنانة ميرلين مونرو وتسير في الشارع أثناء عاصفة ممطرة في كراسنويارسك الروسية، 10 يوليو 2020
    • مواطنون في مهرجان ColorFest في مينسك، بيلاروسيا 11 يوليو 2020
    • مشاركية في مسابقة اللعبة العسكرية سباق الأبطال، 11 يوليو 2020
    • اطفاء الحريق على متن سفينة بونهوم ريتشارد الحربية، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 13 يوليو 2020
    • فتاة على شاطئ بحيرة لبياجيه في قازان، روسيا 12 يوليو 2002
    • احتجاجات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته على العواقب الاقتصادية والمالية بسبب أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس 15 يوليو 2020. كتب على اللافتة باللغة العبرية نصها أحب جارك.
    • صبيان يغطون وجوههم بأكياس بلاستيكية أثناء دفع عربة يد أثناء هطول الأمطار في بيشاور، باكستان 12 يوليو 2020
    • موظفة في شركة سياحية أثناء الاسترخاء على يخت على نهر ينيسي، روسيا 15 يوليو 2020
    • فتاة تلعب بمياه النافورة في يوم صيفي حار في مجمع للتسوق في بكين، الصين 14 يوليو 2020
    • راقصات الباليه خلال بروفة في مسرح الكرملين للباليه بمبنى قصر الكرملين الحكومي في موسكو، روسيا 13 يوليو 2002. يذكر أن المسرح يخطط لإعادة فتح أبوابه أمام الجمهور في سبتمبر/ أيلول القادم.
    © REUTERS / Jorge Silva
    عارضات يرتدين كمامات في الحفل الـ41 لافتتاح معرض بانكوك الدولي للسيارات، بجوار سيارة "أودي تي تي إر إس كوب"، 14 يوليو 2020
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    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/photo/202007171046029117/

    نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي ــ لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.

    اشتباكات حدودية بين أرمينيا وأذربيجان، وفيضانات كبيرة تشمل الصين وبنغلادش وإندونيسيا والهند، واحتجاجات عارمة في لبنان بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، ونشاط السياحة الداخلية بعد رفع قيود الحركة داخل البلاد، وفرنسا تحتفل بيوم باستيل... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".

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    سبوتنيك, سبوتنيك
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