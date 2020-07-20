الدول الأكثر أمانا للسياح لعام 2020

أصدرت خدمة البيانات التحليلية "NUMBEO"، قائمة بالدول الأكثر أمانا في العالم، تصدرتها دولة عربية.

وتعتبر دولة قطر أكثر الدول آمانا من حيث الأمن والسلامة، وجمعت 88.1 نقطة من 100. تلتها في المركز الثاني تايوان (84.7)، و في الثاالث - الإمارات العربية المتحدة (84.5). ومن ثم حسب الترتيب التنازلي: جورجيا وعمان وهونغ كونغ وسلوفينيا وجزيرة مان وسويسرا واليابان.

وجاءت روسيا في المركز 55 برصيد 59.9 نقطة.

الدول الأكثر خطورة هي: فنزويلا، بابوا غينيا الجديدة، جنوب أفريقيا، أفغانستان، هندوراس، جمهورية ترينيداد وتوباغو في البحر الكاريبي، البرازيل، غويانا، السلفادور وسوريا.