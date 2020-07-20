"سلة قمامة بكمامة"... حملة توعوية في طهران لمنع تفشي كورونا

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأسبوع الماضي، أن عدد الإيرانيين الذين أصيبوا بالفيروس التاجي هو 25 مليونا، في حين أن 35 مليونا آخرين معرضون للإصابة به مستقبلاً.

كما أنه لا تزال البلاد تفتقر إلى المناعة الجماعية على الرغم من أن ربع سكان البلاد قد يكونوا حاملي الفيروس.

تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" مجموعة صور من حملة توعوية في طهران لارتداء الكمامة الطبية لمنع انتشار "كوفيد-19".