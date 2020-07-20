"سلة قمامة بكمامة"... حملة توعوية في طهران لمنع تفشي كورونا

كما أنه لا تزال البلاد تفتقر إلى المناعة الجماعية على الرغم من أن ربع سكان البلاد قد يكونوا حاملي الفيروس.
تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" مجموعة صور من حملة توعوية في طهران لارتداء الكمامة الطبية لمنع انتشار "كوفيد-19".
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأسبوع الماضي، أن عدد الإيرانيين الذين أصيبوا بالفيروس التاجي هو 25 مليونا، في حين أن 35 مليونا آخرين معرضون للإصابة به مستقبلاً.
كما أنه لا تزال البلاد تفتقر إلى المناعة الجماعية على الرغم من أن ربع سكان البلاد قد يكونوا حاملي الفيروس.
تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" مجموعة صور من حملة توعوية في طهران لارتداء الكمامة الطبية لمنع انتشار "كوفيد-19".
نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي ــ لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.
في أغسطس/ آب المقبل، سوف يستلم "الروبوت الكنغر" أول مهام أعماله في أحد المحلات التجارية في طوكيو في اليابان.
تحتفل منظمة الأمم المتحدة هذا العام بالذكرى الـ75 لتأسيسها، في وقت يشهد فيه العالم أزمات سياسية وصحية عالمية غير مسبوقة تتبعها عواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة.
افتتح في موسكو مهرجان "Live&Drive" الموسيقي، الذي يقام هذا العام بطريقة خاصة - على مواقف سيارات ملعب لوجنيكي في موسكو، وذلك للمحافظة على قاعدة التباعد الاجتماعي في ظل وباء كورونا.
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