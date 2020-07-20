إن كنتم في موسكو... روبوت باريستا في انتظاركم

وفي حديقة "زارياديه"، وسط العاصمة موسكو، ظهرت روبوتات صانعة الآيس كريم، وحتى روبوت باريستا، والذي سيعد لك القهوة أو الكوكتيل في أقل من دقيقة.

يحاول "الرجل الحديدي" - بكل الطرق الممكنة - جذب انتباه الزوار إليه، من خلال تشغيل الموسيقى بصوت مرتفع بين حين وآخر. ولعل أكثر من يفرح بوجوده هم الأطفال. وأما الكبار، فيفضلون تجربة مواهب روبوت باريستا في صنع كوب من قهوة أميريكانو أو كابوتشينو أو لاتيه، أوحتى ميلك شيك بنكهة الشوكولاتة أو الفراولة أو الكرز.

تعرف على روبوت باريستا من خلال ألبوم "سبوتنيك"...