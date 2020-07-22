مشاهد نارية لحرائق سيبيريا

أفادت وزارة الغابات الإقليمية الروسية أنه خلال الأيام الماضية تم إخماد أربعة حرائق في غابات إقليم كراسنويارسك، على مساحة 300 هكتار، والتي وفقا للمعطيات الأولية نشأت بسبب العواصف الرعدية التي ضربت المنطقة في الآونة الأخيرة.

تم تسجيل حالات اشتعال الحرائق في مناطق ينيسي وبوغوتشانسك وكيجيمسك. شارك في عمليات الإطفاء 230 شخصاً، و 1 طائرة.

وفقا لمعلومات مركز متابعة حرائق الغابات في روسيا، بتاريخ 21 يوليو/ تموز، بقي حريق غابات واحد في بوغوتشانسك، تبلغ مساحته هكتار واحد. ومن المخطط الانتهاء من إخماده خلال الـ24 الساعة الماضية.

لا يوجد أي تهديد للمناطق السكانية رغم الإبقاء على حالة الطوارئ في الغابات في إقليم كراسنويارسك.