شجع الكارو... الخيول تعود إلى السباق في شوارع القاهرة

أفادت وزارة الطوارئ الصينية أن ارتفاع منسوب مياه نهر يانغتسي يستمر بسبب الفيضانات في وسط وشرق الصين، كما أثر ذلك بالفعل على حياة ما يقرب من 24 مليون شخص منذ بداية شهر يوليو/ تموز الجاري.