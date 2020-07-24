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    "جنة بلعين"... كهف في فلسطين للاستجمام

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    الموضوع:
    آخر مستجدات فيروس "كورونا" في العالم (73)
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    • كهف بحيرة بلعين، بالقرب من رام الله، 22 يوليو 2020
    • كهف بحيرة بلعين، بالقرب من رام الله، 22 يوليو 2020
    • كهف بحيرة بلعين، بالقرب من رام الله، 22 يوليو 2020
    • كهف بحيرة بلعين، بالقرب من رام الله، 22 يوليو 2020
    • كهف بحيرة بلعين، بالقرب من رام الله، 22 يوليو 2020
    • كهف بحيرة بلعين، بالقرب من رام الله، 22 يوليو 2020
    • كهف بحيرة بلعين، بالقرب من رام الله، 22 يوليو 2020
    © REUTERS / AMMAR AWAD
    كهف بحيرة بلعين، بالقرب من رام الله، 22 يوليو 2020
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    اتخذت عائلة الفلسطيني محمد الخطيب في بلدة بلعين، غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، من الطبيعة مأوى للخروج من الحجر الصحي المفروض في الأراضي الفلسطينية، مع تفشي فيروس كورونا.

    وقال الخطيب، وهو محام وناشط في مقاومة الاستيطان الإسرائيلي، في قريته التي تعد واحدة من أولى البلدات المنددة بالاستيطان وجدار الفصل الإسرائيلي: "شكّل الحجْر المنزلي الناجم عن انتشار فيروس كورونا، فرصة للعمل في الأرض، بدأنا بزراعة الأرض بالأشجار، ثم فكرنا في شيء للترفيه"، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

    أضاف: "أطفالنا لا يخرجون طيلة وقتهم من المنزل، ولا تُوجد أماكن للترفيه تعمل في هذا الوقت، مع بدأ الإغلاق مع تفشي الوباء، برزت الفكرة بإنشاء مسبح يقتصر على أبناء العائلة".

    وقال محمد الخطيب "عملنا نحن أبناء العائلة بأنفسنا لبناء المسبح، نتخذ منه ملاذا للهرب من الحجر الصحي، وقضاء وقت ممتع وآمن"، بحسب الوكالة.

    الموضوع:
    آخر مستجدات فيروس "كورونا" في العالم (73)
    الكلمات الدلالية:
    فلسطين, فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
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